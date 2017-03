Chef Florin Dumitrescu are fobie de insecte, iar farsele colegilor de la „Chefi la cuțite” îl vor speria groaznic. „În copilărie m-a înțepat o albină și de atunci am o frică față de insecte”! Chef Florin Dumitrescu are fobie de insecte, fapt ce va fi exploatat la maximum în ediția de luni, 20 martie, de la 20.30, într-o nouă ediție „Chefi la cuțite”, la Antena 1.

Obișnuiți să își facă farse unul celuilalt, chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu profită din plin de situație și vin pe platourile de filmare cu insecte de plastic, pe care le plasează strategic astfel încât Florin Dumitrescu să se sperie groaznic.

Fie că jurizează, fie că stă pe scaun, fie că dă mâna cu unul dintre ei, chef Dumitrescu dă peste insecte oriunde s-ar întoarce, spre amuzamentul colegilor lui.

„În copilărie m-a înțepat o albină și de atunci am căpătat o frică incontrolabilă față de insecte”, îi mărturisește Florin Ginei Pistol, într-o pauză de filmare.

Chef Florin Dumitrescu are fobie de insecte. Alte subiecte din emisiunea „Chefi la cuțite” de luni, 20 martie

Tot în ediția din 20 martie a emisiunii „Chefi la cuțite”, cei trei jurați se întâlnesc cu D’Artagnan de Danemarca. Un tânăr boem, cu alură de Jack Sparrow și muschetar în același timp, vine să arate cum se gătește în restaurantele cochete din Amsterdam, acolo unde lucrează ca bucătar.

Un tătar get-beget din Dobrogea le va servi juraților șuberek și îi va trezi lui chef Scărlătescu cele mai frumoase amintiri din copilărie, însoțite de muzică live în platou, iar o studentă la medicină vrea să țină lecții de nutriție cu cei trei chefi și să-i învețe să mănânce astfel încât să nu se mai îngrașe.

Vărul de numai 18 ani al lui Cristi Șerb, câștigătorul primului sezon „Chefi la cuțite”, e hotărât să demonstreze că talentul de bucătar se moștenește în familie.

Totodată, jurații vor rămâne muți de uimire când în fața lor va veni chiar… Isus: un concurent care poartă acest nume speră să aibă de partea lui Providența și să treacă în etapa următoare.

Anul trecut, chef Florin Dumitrescu a mai făcut o mărturisire inedită, cu țintă directă. «Mănânc rar dulciuri, că să nu ajung ca Scărlătescu»…