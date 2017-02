Chinezii au construit copia Tower Bridge. Este mai mare decât atracția din Londra

Chinezii copiază totul, asta este un lucru cunoscut. Acum, ei au reușit să facă și o copie după Tower Bridge, celebrul pod din Londra, care este o atracție turistică. Cu toate acestea, chinezii au mers mai departe și au construit un pod mai mare.

Tower Bridge varianta chineză a fost construit în orașul Suzhou. Stilul este același precum cel al atracției din Londra, care a fost realizată în perioada 1886–1894. Cu toate acestea, Tower Bridge din China este mai mare decât versiunea originală. Mai precis, are patru turnuri față de două, câte are podul din China. Podul este însă mai puțin înalt, având 39 de metri înălțime, în timp ce varianta originală are 42 de metri.

Potrivit presei străine, autoritățile locale din Suzhou au copiat mai multe poduri celebre din lume, într-o încercare de a atrage turiști. De altfel, nu doar poduri au copiat chinezii. Ei au consturit și o replică a unui oraș din Austria.

Citește și: China a inaugurat cel mai mare pod de sticlă din lume. Cum arată construcția | FOTO și VIDEO