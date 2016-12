Autoritățile au dezvăluit cine este românca moartă în inundațiile din Spania. Ionela Olguţa Pantilimon și-a găsit sfârșitul în apele învolburate care au năvălit orășelul Estepona, din sudul statului spaniol. Tânăra plecase din Însurăței, județul Brăila, pentru un trai mai bun. Vestea morții i-a sfâșiat de durere pe părinți care spun că nu au banii necesari ca să repatrieze trupul fiicei lor.

Cu ochii în lacrimi, părinții nu înțeleg de ce Olguța a avut parte de o moarte atât de violentă. Bieții oameni au fost anunțați de autoritățile spaniole că fiica lor, în vârstă de 23 de ani, s-a înecat în subsolul unui club de noapte din localitatea Estepona, unde a fost încuiată de patron.

Nicoleta, mama Olguței, nu mai are liniște, de duminică. Moartea fiicei sale a venit ca un trăznet, și nici acum nu poate accepta că Olguța a putut să își piardă viața, departe de țară și de familie.

„De duminică, când am aflat, nu am avut liniște. Parcă am avut un presentiment. Nu îmi răspundea la telefon și a doua zi am văzut la știri că au fost inundați în Spania. M-am gândit că e posibil să fie acolo. Concubinul ei mi-a spus că stă în în alt orășel, probabil a vrut să ne deruteze. Apoi ne-au sunat de la poliția spaniolă, pe la nouă jumătate, și mi-au spus să trimit o copie după buletinul fetei și o poză recentă”, a povestit Nicoleta.