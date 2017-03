Cine este Viorel Ilie, propus ministru pentru Relația cu Parlamentul: Liderul senatorilor ALDE, fost primar în Moinești

Cine este Viorel Ilie, propus ministru pentru Relația cu Parlamentul. Liderul senatorilor ALDE a fost primar în localitatea Moinești, din 2008 și până când a cîștigat alegerile parlamentare.

De profesie inginer, Viorel Ilie a absolvit Institutul Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Automatizări şi Calculatoare. A lucrat la Combinatul Petrochimic Borzesti și a fost Șef serviciu Informatică la S.N. Petrom Sucursala Moinești. Din 2008 și până a câștigat alegerile parlamentare a fost primar al Municipiului Moinești.

Potrivit declarației de avere, Viorel Ilie are două terenuri intravilane, de 3.000 de mp și 139 mp, două case de locuit de 400 mp și 100 de mp și două spații comerciale. În conturi are peste 50.000 de lei. În plus, acesta a împrumutat o firmă cu suma de 555.000 de lei, iar la partid a a plătit contribuția de campanie electorală, în valoare de 63.000 de lei.

Senatorul ALDE are un un credit în valoare de 80.000 de lei, la Unicredit. În funcția de primar a câștigat indemnizație de 75.000 de lei, în anul fiscal trecut. Soția sa, cadru didactic, a câștigat 17.127 de lei. Acesta a mai câștigat și din două chirii, 69.000 de lei și 55.000 de lei.

Coaliția deguvernare PSD-ALDE a decis, luni, scoaterea lui Daniel Constantin din Guvern. Premierul Sorin Grindeanu urmează să trimită la președintele Iohannis cererea de revocare din funcții a copreședintelui ALDE.

În urma deciziei coaliției de guvernare, Daniel Constantin va fi înlocuit din Guvern, după ce duminică a pierdut sprijinul politic al ALDE, și va fi înlocuit de Grațiela Gavrilescu, actual ministru pentru relația cu Parlamentul.

În locul Grațielei Gavrilescu, la ministerul pentru relația cu Parlamentul va veni senatorul ALDE Viorel Ilie.