Cioloș, dezvăluiri din copilărie. Fostul premier a povestit, sâmbătă, la Europa FM, că a ieşit pe furiș, alături de alţi trei copii, din curtea grădiniţei, pentru a vedea „mastodonţii” dintr-o uzină de ţevi, iar pentru această „năzbâtie” a luat câteva „pălmuţe peste fund” după ce a ajuns acasă. El a fost întrebat și dacă preferă sexul dimineața sau seara, răspunsul fiind unul diplomatic.



Fostul prim-ministru a fost întrebat dacă a fost un copil cuminte. ”Da, am fost cuminte pentru că am fost timid şi cred că din cauza asta am fost cuminte sau în aparenţă cuminte pentru că mai făceam şi năzbâtii, mai ales la ţară, dar şi când eram la Zalău”.

Cioloș a povestit episodul care i-a adus ”câteva pălmuțe”.

”Îmi tot amintesc – când mă duc la Zalău şi văd câmpul acela – eram la grădiniţă, la cămin, cred că aveam 4-5 ani, ţin minte că ne dusese educatoarea să vizităm o fabrică, să vedem cum e în câmpul muncii. Ei, şi nu ne-a prea prins pe noi discursul de prezentare acolo, dar am fost foarte curioşi – unii dintre noi – să vedem mastodonţii ăia acolo, strungurile alea. Şi la cred că nicio săptămână după asta eram la cămin după masă, după ce ne trezise, urma să ne jucăm, ne scoseseră afară în curte, eu şi cu încă 3 colegi de grupă – tatăl unuia dintre ei lucra la uzina respectivă – am ieşit pe furiş din curtea căminului – ştiam noi un loc unde se putea ieşi pe sub gard – şi am luat-o pe câmp, cred că am mers mai bine de o jumătate de oră toţi patru şi ne-am dus la uzină la tatăl colegului respectiv să vedem mai pe îndelete ce e acolo, că atunci cu căminul nu apucasem să vedem prea multe”, a adăugat Dacian Cioloş.

El a explicat că pe vremea aceea nu erau telefoane mobile sau modalitate de a comunica foarte rapid, iar ”când s-a trezit educatoarea fără 4 copii şi a anunţat părinţii, s-a dus la directoratul şcolii, unde era şi căminul, să sune părinţii.

”Noi după ce am ajuns la fabrică ne-am plimbat, l-am căutat pe tatăl colegului respectiv şi el când ne-a văzut a avut prezenţa de spirit să se ducă să dea telefon la şcoală să spună că noi suntem acolo. Şi am luat câteva pălmuţe peste fund după ce am ajuns acasă”, a mai povestit fostul premier.

La capitolul întrebări fulger, fostul prim-ministru a declarat că realizarea sa cea mai mare este faptul că și-a dus la îndeplinire mandatul. A mai spus că ar manca zilnic cozonac , și că îi place să citească, să iasă în natură și să mediteze. Întrebat ce ar face dacă ar câștiga un milion de euro, Cioloș a spus că ar călători. El a primit și o întrebare mai indiscretă, dacă preferă sexul dimineața sau seara. Cioloș a răspuns, râzând: ”Când se întâmplă”.