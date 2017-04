Violența îndreptată împotriva copiilor pare să devină un ”sport național” la români. De la an la an, numărul copiilor abuzați sub diverse forme, terorizați sau hărțuiți crește alarmant. Asociația Telefonul Copiilor (116.111) trageun semnal de alarmă asupra acestui fenomen îngrijorător și, în campania pe care a declanșat-o al pentru al treilea an consecutiv, l-a cooptat în ”Clubul Prieteniei” pe fostul internațional Ciprian Marica.

Numai în primele două luni ale acestui an, la linia telefonică gratuită dedicată copiilor 116 111 a fost înregistrat un număr de 124 de situații care au făcut referire la fenomenul bullying, față de 51 de situații înregistrate în aceeași perioadă a anului 2016 și față de doar 37 de situații în aceeași perioadă a anului 2015. Copii terorizați, hărțuiți de părinți, rude sau prieteni au ceeut ajutorul specialiștilor în psihologie. Potrivit statisticilor, cei mai afectati de abuzul de tip bullying sunt băieții cu vârste cuprinse între 9 – 12 ani (34,15%), precum și fetele de 9 – 12 ani (23,80%), respectiv 16 – 18 ani (15,03%). Forma de bullying cel mai des întâlnită este cea verbală (42,98%), urmată de violența fizică (38,58%). În 82% dintre situații, agresiunile au loc în unitățile de învățământ.

Specialiștii au descoperit abuzuri de tip bullying și la grădiniță

Anul acesta, în ”Clubul Prieteniei” a intrat și fostul căpitan al naționalei României de fotbal, Ciprian Marica. Sub deviza ”Fii priteneos, nu răutăcios!”, specialiștii în psihologia copilului și vedetele cooptate în program vor pleda, din postura de susținători ai campaniei, pentru marcarea formală la nivel național a unei zile anti-bullying care să extindă implicarea la nivelul autorităților, al sistemului de învățământ și al altor entități care pot contribui la conștientizarea și prevenirea acestui fenomen. Aceasta, cu atât mai mult cu cât Asociatia Telefonul Copilului a identificat situații de abuz de tip bullying în grădiniță, raportate de către părinți, iar mai mult de o treime dintre acestea sunt provocate de personalul angajat al institutiilor. Aceste cazuri s-au referit la bullying fizic (52,32%) și bullying verbal(47,68%).

”M-am alăturat campaniei pentru că lecțiile învățate de-a lungul carierei mele sportive pot fi de folos acum tuturor celor afectați de bullying. Este foarte important să-i respectați pe ceilalți, chiar dacă sunt competitori și chiar dacă sunt diferiți. Fotbalul este un sport de echipă și doar împreună cu colegii mei am obținut rezultate. Așa și voi, în viață, trebuie să învățați să contaţi pe coechipieri și prieteni, iar la rândul vostru să îi susțineți pentru a fi puternici împreună. Încercați să vă înțelegeți frustrările și să nu le revărsați asupra celorlalți. Și, de fiecare dată când ați căzut, să vă ridicați și să mergeți înainte. Agresiunea este inacceptabilă, iar prin tăcere nu faceți decât să fiți de partea agresorului. Cereți sprijin și fiți prietenosi, nu răutăcioși.”, a declarat Ciprian Marica, ambasador al campaniei „Clubul Prieteniei Cartoon Network”.

De la an la an, din ce în ce mai mulți copii terorizați cer ajutor psihologilor

Anul trecut, Asociația Telefonul Copilului a acordat sprijin în peste 1500 de cazuri de tip bullying, cu 25% mai mult decât în 2015. Statistici care demonstrează, din păcate, că fenomenul bullying este într-o continuă ceștere.