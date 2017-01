Traficul se desfăşoară cu dificultate în această dimineaţă pe pe autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, din cauza viscolului, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

UPDATE 9:53: Echipajele ISU Călărași au intervenit pentru a debloca din zăpadă zece mașini, două microbuze și un camion aflate pe mai multe drumuri județene sau naționale.

„Se circulă în condiții de iarnă, nu sunt drumuri blocate, dar avem înregistrate mai multe solicitări de intervenții pentru mașini blocate în zăpadă. Astfel, pe DN 4, la Buciumeni este un camion blocat în zăpadă și posibil încă trei autoturisme, pe DJ 100 în apropiere de Fundeni este un microbuz cu șase persoane care venea de la Brănești, acesta a fost deblocat din zăpadă, intervenția a durat aproximativ o oră. Pe DJ 301, la Vasilați, mai sunt cinci autoturisme și un microbuz cu opt pasageri plus șoferul blocate în zăpadă, avem echipaje plecate acolo. Și pe DJ 412 între Popești și Frumușani mai sunt două autoturisme cu șase persoane, avem utilaje de deszăpezire în zonă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Călărași, Ovidiu Tătăranu, pentru Agerpres.

Potrivit meteorologilor, județul Călărași se află sub atenționare de cod galben de viscol și zăpadă până la orele 15,00. Momentan, viscolul a încetat și nu mai ninge.

Traficul a fost întrerupt pe DN3, Călărași – Lehliu, între localitățile Mihai Viteazu și Plevna din cauza sululilor de zăpadă și a viscolului.

Pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti se circulă cu dificultate, vizibilitatea fiind scăzută sub 100 de metri din cauza viscolului. Şi pe A2 Bucureşti – Constanţa traficul este îngreunat, între Fundulea şi Lehliu vizibilitatea fiind sub 100 de metri, iar între Lehliu şi Drajna vizibilitatea este scăzută sub 50 de metri din cauza viscolului.

Se acţionează şi se împrăştie material antiderapant, însă din cauza vântului puternic zăpada este readusă pe şosea.

Tot la această oră, din cauza viscolului şi a sulurilor de zăpadă, la această oră(07.45) traficul rutier pe DN3 Călăraşi – Lehliu( în judeţul Călăraşi) este întrerupt, între localităţile Mihai Viteazu şi Plevna.

Şoferii sunt sfătuiţi să manifeste prudenţă sporită la volan, să nu se angajeze în depăşiri riscante, să păstreze distanţa în mers şi să folosească luminile de întâlnire, iar dacă vizibilitatea scade semnificativ şi pe cele de ceaţă.

Judeţele Constanţa, Călăraşi, Caraş-Severin şi Mehedinţi se află sub avertizare cod galben, până la ora 14.

Mai multe trenuri au fost anulate din cauza vremii

Potrivit CFR Călători, marți, la ora 8:00, nu erau linii și nici trenuri blocate. Se circulă însă în condiții de iarnă, iar mai multe trenuri au fost anulate.

„Legăturile feroviare sunt asigurate pe toate rutele, iar pentru ziua de 17 ianuarie operatorul naţional de transport feroviar de călători, CFR Călători, a anulat 7 trenuri, dintre care – R 8572 și R 8573 pe secţia CF Fetesti-Slobozia Veche și retur şi R 8382, R 8381, R 8384/R 8385, R 8388 pe relaţia Mangalia – Constanta și retur”, a anunțat CFR Călători într-un comunicat.

Pe rutele Ciulnița-Călărași, Constanța-Mangalia, Urziceni – Slobozia şi Medgidia -Tulcea se circulă cu tracțiune Diesel, motiv pentru care unele trenuri pot înregistra întârzieri.