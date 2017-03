Coaliția a decis scoaterea lui Daniel Constantin din Guvern. Premierul Sorin Grindeanu urmează să trimită la președintele Iohannis cererea de revocare din funcții a copreședintelui ALDE. Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Constantin, la ieșirea din ședința coaliției. În locul acestuia, a fost propusă Grațiela Gavrilescu, pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Mediului. În locul ei, la ministerul pentru Relația cu Parlamentul a fost propus liderul senatorilor ALDE, Viorel Ilie.



UPDATE 31 martie 12.30: Președintele va semna decretul de numire a Grațielei Gavrilescu în funcția de ministru al Mediului, aceasta urmând să depună jurământul luni, 3 aprilie, la ora 17.00, a anunțat Administrația Prezidențială. Grațiela Gavrilescu va deține și funcția de vicepremier.

Citește și: BIOGRAFIE / Cine este Grațiela Gavrilescu

UPDATE ora 15.00 „N-a fost o zi plăcută, n-a fost o situaţie plăcută, am luat act de aseară, de când s-au făcut publice cele două decizii, este un guvern politic, o coaliţie guvernamentală formată din două partide şi noi am luat act şi prim-ministrul a luat act de această decizie politică. Regret că s-a ajuns aici, am avut mai multe discuţii în ultimele 3 – 4 săptămâni şi că domnul Daniel Constantin şi cu domnul Tăriceanu, în speranţa că vor reuşi să găsească toate acele lucruri care i-au unit în aceşti ani, noi am colaborat foarte bine. Dar în faţa unei astfel de decizii politice nu avem ce să facem”, a afirmat și liderul PSD, Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului, după ședința coaliției.

UPDATE ora 12.15 Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, după ședința coaliției, că i-a prezentat premierului Grindeanu propunerile de schimbare din funcție a lui Daniel Constantin și înlocuirea sa cu Grațiela Gavrilescu. Aceasta urmează să dețină și funcția de vicepremier.

”Cei din PSD au primit foarte bine aceste decizii”, a menționat Tăriceanu, precizând că nu are nicio problemă cu faptul că Daniel Constantin rămâne copreședinte al partidului. ”Congresul nu face decât să aleagă viitoarea conducere, nu stă să demită persoane”, a spus el, despre o posibilă scoatere din partid a lui Daniel Constantin, în luna aprilie.

UPDATE ora 11.00 Premierul Sorin Grindeanu a anunţat, după ședința coaliției, că în cursul zilei va trimite Administraţiei prezidenţiale propunerile de înlocuiri de miniştri făcute de ALDE. El a precizat că structura Guvernului este cea votată în Parlament.

În urma deciziei coaliției de guvernare, Daniel Constantin va fi înlocuit din Guvern, după ce duminică a pierdut sprijinul politic al ALDE, și va fi înlocuit de Grațiela Gavrilescu, actual ministru pentru relația cu Parlamentul.

În locul Grațielei Gavrilescu, la ministerul pentru relația cu Parlamentul va veni senatorul ALDE Viorel Ilie.

UPDATE ora 10.50 Daniel Constantin a anunțat, la ieșirea din ședința coaliției că decizia este luată și că cererea de remaniere a sa din funcțiile deținute în Guvern și înlocuirea cu altă persoană va merge la președintele Klaus Iohannis.

”Rămân în ALDE, ceea ce se întâmplă încalcă orice regulă a democrației și a iberalismului”, a mai spus el. Constantin a precizat că este decizia oficială a coaliției de guvernare. El a menționat că va vorbi în continuare cu Victor Ponta și a arătat că singurul reproș pe care l-a primit în partid a fost că este ”prea tehnocrat” și că este ”omul binomului”.

Daniel Constantin a mai afirmat că sesizarea sa privind decizia nestatutară a Delegației Permanente privind convocarea Congresului, în luna aprilie, urmează să fie analizată în instanță și de către comisia de statut a partidului.

”Din păcate, acest deznodământ era previzibil. Am avut mai multe discuţii cu Daniel Constantin şi Călin Popescu Tăriceanu. Cred că acum o lună i-am spus lui Daniel Constantin că trebuie să găsească un mod de convieţuire şi colaborare cu domnul Tăriceanu, pentru că lucrurile nu pot ajunge decât la situaţia asta, tranşarea situaţiei prin vot”, a spus Dragnea.

El a precizat că Guvernul este unul politic, iar când un partid, printr-un vot cu o majoritate zdrobitoare, a decis să retragă sprijinul politic pentru un membru al Guvernului, în mod normal nu mai poate rămâne în Guvern.

”Într-un guvern politic se ajunge în urma unui vot. Votul care te trimite acolo şi structurile politice care te trimit acolo sunt aceleaşi care te şi pot scoate de acolo”, a explicat Dragnea. ”E foarte greu pentru premier să nu ţină cont de acest vot”, a adăugat liderul PSD.

Dragnea a vorbit și despre conflictul din interiorul ALDE. „Eu nu am reușit să înțeleg ce l-a mânat foarte mult pe Daniel Constantin să împingă acest conflict foarte mult. Și astăzi vorbea de proiectul politic. Eu n-am reușit să înțeleg care este proiectul politic, eu am crezut și colegii mei au crezut că proiectul comun al nostru este punerea în practică a programului de guvernare, cu toate componentele lui care să aibă o viață mai bună pentru toți românii. Acum se vorbește despre un alt proiect politic? Despre o tensiune în ALDE… Nu știu, dar ceea ce s-a văzut de la noi, n-am reușit să vedem care este de fapt marea supărare, marele motiv pentru care s-a ajuns aici. În urma acestui vot este foarte greu pentru primul ministru să nu țină cont de el”, a afirmat Dragnea la Antena 3.

ALDE a decis, duminică, să îi retragă sprijinul politic lui Daniel Constantin . El este ministru al mediului și vicepremier, în Executivul condus de Grindeanu. În locul lui, conducerea ALDE a anunțat că o propune la ministerul Mediului și ca vicepremier pe Grațiela Gavrilescu, cea care în prezent este ministru pentru Relația cu Parlamentul.

Daniel Constantin a anunțat deja că această decizie nu este statutară și nu o recunoaște și că așteaptă decizia premierului Sorin Grindeanu în privința rămânerii sale în Guvern.

„Dacă domnul Grindeanu îmi va cere acest lucru, categoric îmi voi da demisia. Eu îl voi informa pe domnul preşedinte Dragnea de faptul că a fost o încălcare a statutului şi o să îmi exprim şi în faţa domniei sale regretul că domnul Tăriceanu, pentru a promova interesele politice proprii, calcă în picioare orice fel de statut, producând un abuz pe care îl clamează”, a spus Daniel Constantin.