Cod galben de ceață. Avertizare de fenomene imediate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de fenomene imediate (nowcasting) Cod galben de ceață, valabilă după cum urmează:

Cod galben de ceață

Valabil până la ora 23:00

In zona : Judeţul DOLJ

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura

Valabil până la ora 23:00

In zona : Judeţul OLT

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura

Valabil până la ora 23:00

In zona : Judeţele TELEORMAN şi GIURGIU

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50

Fenomene asociate : chiciură şi condiţii de polei

De asemenea, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben de ger, valabilă pentru intervalul 19 ianuarie, ora 12 – 21 ianuarie, ora 10. În intervalul menţionat vremea va fi deosebit de rece, geroasă în noaptea de joi spre vineri (19/20 ianuarie) în cea mai mare parte a ţării, urmând ca vineri spre sâmbătă (20/21 ianuarie) gerul să persiste în special în Transilvania, Oltenia şi Muntenia. Temperaturile minime se vor încadra în general între -22 şi -14 grade, iar cele maxime vor fi preponderent negative.