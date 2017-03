Cod galben de ceață în Cluj și alte trei județe. Vizibilitate redusă pe DN1

Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben în Cluj, Alba, Braşov şi Sibiu. Vizibilitatea este redusă pe unele drumuri, inclusiv pe câteva drumuri naţionale, între care DN1, în Alba.

Potrivit avertizării meteo, judeţele Alba, Braşov şi Sibiu sunt sub cod galben de ceaţă până la ora 8.00, în timp ce județul Cluj este sub cod galben până la ora 9:30. În aceste zone, vizibilitatea este scăzută, local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.

Cod galben de ceață afectează și traficul rutier. Astfel, potrivit Infotrafic, în judeţul Alba, traficul se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă pe DN1 Alba Iulia – Sibiu, DN14B Teiuş – Blaj şi DN7 Alba Iulia – Hunedoara, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.

Ceață există și pe tronsonul kilometric 316 – 354 al Autostrăzii A1 (între Sibiu şi Deva), precum şi pe mai multe drumuri naţionale din judeţele Braşov şi Cluj.