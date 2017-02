Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață în Maramureș și Sălaj, valabilă până la ora 12:00.

Judeţele Maramureş şi Sălaj sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă până la ora 12.00. Vizibilitatea este redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, există posibilitatea depunerii de chiciură şi producerii de polei.

De asemenea, meteorlogii au emis și o atenţionare cod galben de ceaţă şi pentru judeţul Cluj şi zona de câmpie a judeţului Satu Mare.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă pe mai multe drumuri din ţară, sâmbătă dimineață. Vizibilitatea scade sub 100 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti.

Pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, între kilometrii 46 şi 78, pe raza judeţelor Dâmboviţa şi Giurgiu, vizibilitatea scade sub 100 de metri, în unele zone chiar sub 50 de metri.

În judeţul Olt, vizibilitatea este sub 50 de metri pe DN65 Slatina – Pădurea Sarului şi pe DN64 Găneasa – Grădinari.

În aceleași condiții se circulă şi în judeţul Gorj, pe DN66 Vârţ – Turceni, dar şi judeţul Vâlcea, pe DN64, DN67 şi pe DN7, exceptând Valea Oltului.

În plus, carosabilul este umed, temperaturile sunt scăzute şi există risc de formare a poleiului.