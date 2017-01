Cod galben de ceaţă în judeţele Cluj, Braşov, Harghita, Covasna şi Mureş

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ceață pentru judeţele Cluj, Braşov, Harghita, Covasna şi Mureş.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10.00, zona de câmpie a judeţului Cluj va fi sub cod galben de ceață, vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fiind posibil să se depună şi chiciură.

Până la ora 11:00, sub cod galben de ceață sunt judeţele Harghita şi Covasna, precum şi judeţul Mureş, unde este vizată doar zona de câmpie. De asemenea, este sub avertizare de ceaţă judeţul Braşov, cu zonele Braşov, Codlea, Ghimbav, Săcele, Bod, Budila, Cristian, Crizbav, Dumbrăviţa, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni, Vulcan.

Ceața va fi în zonele joase, ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar pe arii restrânse sunt condiţii de polei.

Potrivit Centrului Infotrafic, la ora 7:00, în judeţul Vrancea, traficul rutier pe DN2 Focşani – Buzău se desfășura în condiţii de ceaţă, care variază ca şi densitate, vizibilitatea fiind între 50 şi 100 de metri.