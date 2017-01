ANM a emis joi dimineaţă o cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din ţară.

COD GALBEN de ceață: Valabil de la ora 9:30 până la ora 12:00 în JUD.SIBIU: Sibiu, Avrig, Cârța, Cristian, Porumbacu de Jos, Roșia, Șelimbăr, Șura Mică;

Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN: Valabil de la ora 9:00 până la ora 12:00 în JUD.VRANCEA: Focșani, Odobești, Bordești, Câmpineanca, Cârligele, Cotești, Dumbrăveni, Garoafa, Golești, Gugești, Gura Caliței, Milcovul, Obrejița, Popești, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăști, Tâmboești, Urechești, Vânători, Vârteșcoiu; JUD.BOTOŞANI: Darabani, Dorohoi, Adășeni, Avrămeni, Broscăuți, Concești, Cordăreni, Corlăteni, Coțușca, Cristinești, Dimăcheni, Drăgușeni, George Enescu, Hănești, Havârna, Hilișeu-Horia, Hudești, Ibănești, Manoleasa, Mileanca, Mitoc, Păltiniș, Pomârla, Rădăuți-Prut, Ripiceni, Săveni, Știubieni, Suharău, Ungureni, Viișoara, Vlăsinești, Vorniceni;

Se vor semnala : ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m, local sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura

