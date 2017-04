Cod galben de ceață pentru București și județele Ilfov și Călărași. Situația traficului pe A1 și A2

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineața, două atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru București și județele Ilfov și Călărași, inclusiv autostrăzile A1 și A2.

Potrivit meteorologilor, Codul galben de ceață pentru municipiul București a intrat în vigoare la ora 6:15 și este valabil până la ora 8:00.

În Capitală ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

De asemenea, în același intervalul orar, în județele Ilfov și Călărași, se va semnala ceață, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (06:15), pe autostrada A2, pe tronsonul Bucureşti – Drajna, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri. În condiţii similare se circulă şi între kilometrii 144 şi 160.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

– nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă!

– în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!

Reamintim că, pe tronsonul kilometric 106 + 500 de metri (Drajna Nouă, jud. Călărași) – 111 + 600 de metri (Perișoru, jud. Călărași) al autostrăzii A2 București – Constanța, se execută lucrări de asfaltare. Circulația este deviată de pe sensul de mers către litoral pe sensul către Capitală.