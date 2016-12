Cod galben de vânt. Avertizare de fenomene meteo imediate

Aministrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de fenomene meteo imediate (nowcasting) Cod galben de vânt, valabilă după cum urmează:

Cod galben de vânt

Valabil până la ora 23:00

In zona : Județul Vrancea: Zona de munte;

Județul Bacău: Zona de munte;

Județul Neamţ: Zona de munte;

Județul Suceava: Zona de munte;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului, ce vor atinge și depăși la rafală, 80…90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru începutul săptămânii. Potrivit acesteia, vremea se va răci semnificativ și va ninge, chiar și în Capitală

PROGNOZA METEO pentru LUNI

IN TARĂ

Desi in scădere fată de ziua precedentă, valorile termice diurne vor continua să se situeze peste cele normale in a doua decadă a lunii decembrie. Noaptea, insă vremea va deveni rece in vestul, nordul si in centrul tării. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 10 grade, iar cele minime, in general, intre -8 si 0 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar aria precipitatiilor se va extinde cuprinzand treptat majoritatea zonelor. Pe parcursul zilei, la munte vor predomina ninsorile, iar in vest, in nord-vest si in centru vor fi precipitatii sub formă de ploaie si lapovită. Noaptea va ninge in toate masivele montane, vor fi mai ales ninsori in nord si in centru, precum si in zonele deluroase ale celorlalte regiuni, iar in sud si sud-est vor fi precipitatii sub formă de ploaie, lapovită si ninsoare. Izolat vor fi conditii de polei. Vantul se va intensifica in special in a doua parte a intervalului, cand in estul si in sud-estul teritoriului, dar si pe crestele montane, rafalele vor depăsi 55…60 km/h.

