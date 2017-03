Noile măsuri fiscale promise la finele anului trecut de actuala guvernare și puse și în aplicare au descurajat românii să își mai facă firme de tip SRL, potrivit cifrelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Dacă în primele două luni din 2016, aproape 14.300 de SRL-uri, în aceeași perioadă a acestui an, în România se înființaseră mai puțin de 11.700 de firme. În schimb, a crescut numărul PFA-urilor cu aproape 10%, până la 3.500 de astfel de entități înființare în ianuarie și februarie din 2017.

Și dacă ne uităm la entitățile înființate în primele două luni din 2016 și 2017, vom vedea că numărul acestora a scăzut de la 19.500 la 17.250. Cel mai mult au avut de suferit cele specializate pe activităție profesionale, științifice și tehnice care au coborât de la 2.250 la puțin peste 1.600, în primele două luni din 2017. O cădere la fel de gravă s-a înregistrat și la firmele care se ocupă cu comerțul cu ridicata și amănuntul sau service-urile. În cazul loc, numărul înființărilor s-a diminuat de la 4.610 în ianuarie și februarie 2016 până la 4.168 în 2017.

Cum s-au văzut măsurile pentru micii afaceriști

Deși este foarte bine venită pentru angajații cu salariul minim pe economie, această măsură de creștere a remunerației minime a pus la grea încercare firmele mici din România, în special pe cele care se ocupă cu comerțul cu amănuntul în mediul rural. În marea lor majoritate aceste firme merg pe linia de plutire, iar profitul dacă există este destul de mic în cele mai multe cazuri. Acesta este și cazul Elenei Buzoianu, manager de magazine din județul Constanța care după majorarea salariului minim, majorarea plafonului pentru microintreprinderi de la 100.000 la 500.000 și impozitarea cu 1% pe venituri în loc de 16% din profit a ajuns la un pas de faliment.

„Ne era foarte greu înainte să ieșim puțin pe plus cu afacerea, dar acum de când cu noile măsuri, dau cel puțin 1.500 de lei pe lună impozit la stat, plus majorările de salariu pentru angajați, pierd câteva mii de lei pe lună. Bani care ar fi putut fi reinvestiți. Am două magazine de produse alimentare și nealimentare. Unul a trebui să îl închidem, din cauza că nici nu există putere de cumpărare în localitate”, ne-a declarat managerul.

Mai grav, este că acum un mare lanț de supermarketuri își va deschide acolo un magazine fapt care s-ar putea să dea lovitura finală micii afaceri. „Căutăm soluții să reinvestim în altceva până nu pierdem totul, dar este foarte greu pentru că nici băncile nu prea imprumută micile afaceri din mediul rural”, a mai spus Elena Buzoianu.