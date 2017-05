Faptele de corupție au fost scoase din legea grațierii, la cererea PNL și USR. Este vorba despre luarea de mită, traficul de influenţă, darea de mită şi cumpărarea de influenţă. Comisia juridică a continuat, joi, dezbaterile pe legea trimisă de Guvern în Parlament. Senatorii juriști au mai stabilit că abuzul în serviciu și conflictul de interese nu intră sub incidența legii grațierii. În schimb, se vor grația faptele de fals în declarații. Alte infracțiuni care nu se vor grația sunt incitarea la ură, camăta, fraudele la vot și incestul.

UPDATE ora 12.20 Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, susţine că cei care absentează de la mizele politice mari fac Opoziţia „praf”, ea făcând referire la liberalii care nu au fost prezenţi miercuri la şedinţa Comisiei juridice a Senatului, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc.

„Despre praf: Opoziţia contează şi e relevantă doar atunci când e prezentă, pentru că uneori mobilizarea poate fi decisivă în a câştiga o luptă prin votul pe care îl ai. Sau măcar îţi exprimi clar şi tare poziţia politică, dacă votul tău nu e decisiv. Cei care lipsesc atunci când e mai important (la mize politice foarte mari) sunt cei care fac opoziţia praf şi întreţin senzaţia unei complicităţi subterane cu agenda celor care fac din hoţie o virtute. Absenţele de ieri din Comisia juridică (cu excepţia celei motivate medical, dar care trebuia să aibă înlocuire) aduc întreg partidul în punctul de a fi privit ca pactizând cu PSD”, a scris Turcan, joi, pe Facebook. Ea a adăugat că nu poate trece cu vederea aceste absenţe.

”Nu cred că ar trebui să-şi mai permită vreun lider din PNL să perpetueze această abordare, tipic PSD-istă, potrivit căreia ne putem permite orice pentru că până la urmă poporul uită. E ceea ce a adus PNL în această situaţie şi este chiar pariul pe care PSD îl face acum cu graţierea şi îl va pierde: poporul nu uită şi cu greu iartă! Cu atât mai dificil îi va fi PNL-ului, pentru că faţă de partid au fost şi sunt aşteptări mari – în consecinţă dezamăgiri pe măsură. Pentru a răspunde aşteptărilor, prima condiţie este să fii acolo unde contează ca să poţi arăta că eşti cu adevărat cine spui că eşti. Asta aştept de la toţi parlamentarii PNL”, a susţinut liderul PNL.

Faptele de corupție au fost scoase din legea grațierii

UPDATE ora 11.50 PNL și USR a cerut în cadrul comisiei să se reia votul de miercuri, și să se excepteze de la grațiere toate faptele de corupție. Anunțul a fost făcut de senatorul PNL Daniel Fenechiu. Și reprezentanții USR au spus că faptele de corupție trebuie să nu fie incluse în legea grațierii colective.

Supusă la vot, propunerea a trecut, cu 5 voturi pentru și 4 abțineri. ”Se va reveni la dezbaterea tuturor celor convenite ieri”, a anunțat Șerban Nicolae. Au votat pentru 3 senatori PNL, un senator USR și un senator UDMR. S-au abținut trei senatori PSD și unul ALDE, iar doi senatori PSD nu erau in sala la momentul votului.

UPDATE ora 11.30 Comisia juridică a mai stabilit și alte infracțiuni care nu intră sub incidența legii grațierii: incitarea la ură, camăta, fraudele la vot și incestul. Nu vor scăpa de pedepasă nici cei care conduc pe drumurile publice fărăr permis auto.

Incitarea la ură și la discriminare nu se va grația, a mai stabilit comisia, la propunerea lui Șerban Nicolae. Tot președintele comisiei a propus și exceptarea de la grațiere a incestului, propunerea fiind votată de comisie. Și frauda la vot și împiedicarea votului vor fi excluse din legea grațierii.

Nu vor fi grațiați nici cei care se fac vinovați de infectarea apei, comercializarea de alimente alterate și trafic de substanțe toxice.

UPDATE ora 10.50 Senatorii juriști au decis că abuzul în serviciu și conflictul de interese nu se grațiază. Asta după ce propunerea inițială a picat la vot, după ce doi senatori PSD nu au mai susținut-o. Este vorba despre Robert Cazanciuc și Adrian Diaconu. Ceilalți reprezentanți PSD și ALDE au susținut în continuare păstrarea celor două infracțiuni în legea grațierii.

În schimb rămân în legea grațierii faptele legate de falsul în declarații. Întregul capitol privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor a fost eliminat din proiectul Guvernului, astfel că aceste fapte nu se vor grația. Nici infracțiunea de camătă nu se va grația, potrivit deciziei senatorilor.

Liderul PMP Traian Băsescu a pledat, în cadrul dezbaterilor, pentru graţierea abuzului în serviciu. ”Eu susţin să graţiem abuzul în serviciu, care a devenit un instrument de control al instituţiilor politice. Problema abuzului în serviciu a fost tratată abuziv. La ultimul raport de actvitate DNA spunea că are 2.150 de dosare în lucru pe abuzul în serviciu. În acelaşi timp, mă uit în Europa: nu cred că în toate statele membre ale Uniunii Europene găsim 50 de dosare. Noi avem 2.150. Avem o aplicare defectuoasă, a demonstrat-o şi Curtea Constituţională”, a spus Traian Băsescu.

Băsescu: Sunt dispus să vorbesc cu oamenii din stradă, scoaterea oamenilor politici de sub controlul instituţiilor de forţă este necesară

Liderul PMP s-a arătat dispus să discute cu persoanele care protestează pentru a le explica de ce anumite poziţii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul instituţiilor de forţă sunt „necesare”.

„Pentru oamenii care au ieşit în piaţă, dacă au o delegaţie de zece oameni, eu sunt gata să discut cu ei, să le explic de ce nişte poziţii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul instituţiilor de forţă este necesară. Sunt deja cinci ani de când Parlamentul – şi cel trecut, şi cel actual – sunt aproape captive acestor instituţii şi trebuie scoşi de sub control”, a completat senatorul PMP.

El a mai spus că instituţiile care luptă cu corupţia „au deviat” şi au ajuns să facă „o vânătoare” de oameni politici.

Șerban Nicolae, despre protestatari: Oameni neinformați sau care au tendința și plăcerea de a fi manipulați

Șerban Nicolae le-a transmis un mesaj celor care au ieșit, miercuri seară, în stradă, pentru a protesta față de includerea faptelor de corupție în legea grațierii colective: ”Dacă ar fi vorba de un dialog, le-aș spune să nu cadă pradă manipulării. Am văzut opinii că se reabilitează corupții, că sunt amnistiate fapte, că rămân cu banii cei care au furat… E foarte greu să combați niște absurdități. Atunci îmi dau seama că este vorba despre niște oameni neinformați sau care au, poate, tendința și au plăcerea de a fi manipulați, pentru că altminteri nu poți să discuți de lucruri care nu s-au întâmplat și să spui că așa se întâmplă”, a declarat Șerban Nicolae.

Senatorul PSD a menționat că partea de informare a fost realizată prin accesul liber al jurnaliștilor la dezbateri. ”Acum, dacă se iau informațiile filtrate sau apar informații trunchiate…cum am văzut. Spre exemplu am văzut că o bună parte a presei s-a ferit să spună că sunt amendamentele lui Traian Băsescu, ci a spus că sunt amendamentele lui Șerban Nicolae. De aia am și spus, l-am rugat pe domnul Băsescu să îi elibereze de sacul din spate, să le spună că s-au schimbat ordinele, că nu mai trebuie să fie atât de crispați și că pot spune și adevărul”, a mai afirmat Șerban Nicolae.

Despre amendamente, social-democratul a amintit posibila condamnare a României la CEDO, din cauza condițiilor in penitenciare. ”Poate Guvernul are bani să plătească amenda de la CEDO”, a spus Nicolae, precizând că graţierea nu este inclusă în programul de guvernare, ci este „o chestiune” care ţine de Parlament. „Graţierea nu e în programul de guvernare. e o chestiune care ţine de Parlament, de oportunitatea unei politici penale a statului român, nu face parte din acţiunile Guvernului, chiar dacă Guvernul a iniţiat acest proiect de lege”, a afirmat Şerban Nicolae.

El a precizat că nu a discutat cu Liviu Dragnea după ce acesta şi-a exprimat opinia faţă de amendamentele adoptate de Comisia juridică a Senatului la proiectul legii graţierii. „Domnul Dragnea a spus că nu este de principiu în favoarea graţierii, ci este categoric împotriva graţierii faptelor de corupţie. (…)E o chestiune de politică penală. Unii au o opinie, alţii au altă opinie. Domnul prim-ministru am văzut că nu susţine amendamentele, ci susţine proiectul Guvernului. E un punct de vedere(…) Probabil că Guvernul are deja banii pregătiţi pentru amenda de la CEDO . În afară de recursul compensatoriu propus pe vremea lui Florin Iordache, Guvernul nu a dat încă altă măsură alternativă”, a explicat Şerban Nicolae.

Ministrul Justiţiei: Susţinem forma iniţială a proiectului de lege privind graţierea unor persoane

„Ministerul Justiţiei susţine forma iniţială a proiectului de lege. Proiectul iniţial al legii graţierii, care prevede pedepse mult mai reduse faţă de ceea ce s-a votat ieri, care nu se va aplica dacă legea va fi adoptată faptelor de corupţie. Proiectul acela iniţial pentru legea graţierii se va completa cu proiectul de lege privind recursul compensator”, a declarat Tudorel Toader la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei.

El a adăugat că este posibil să se iniţieze şi un proiect de lege pentru reducerea limitelor liberării condiţionate.

Comisia juridică din Senat a decis, miercuri, să adopte mai multe amendamente potrivit cărora cei condamnați pentru luare și dare de mită și pentru abuz în serviciu vor scăpa de pedeapsă, cu o condiție, și anume achitarea în totalitate a prejudiciului din dosarele penale.