Concert caritabil în Manchester | Mii de oameni au vrut să obțină biletele dedicate victimelor atacului

Peste 10.000 de persoane au susţinut că s-au aflat la Manchester Arena în seara atacului terorist din luna mai care s-a soldat cu 22 de morţi, pentru a primi bilete gratuite la concertul caritabil de duminică, relatează BBC News. Ariana Grande revine în orașul lovit de atac, alături de alți colegi de breaslă, precum Justin Bieber, Katy Perry și Robbie Williams.

Potrivit agenţiei Ticketmaster, ”oportuniştii sau speculanţii” au încercat să beneficieze de oferta făcută pentru concertul de duminică. Organizatorii au oferit gratuit bilete celor care au participat pe 22 mai la concertul Ariana Grande de pe arena din oraşul englez.

”Am pus deoparte 14.200 de bilete gratuite pentru cei care au fost la concertul Arianei Grande. Peste 25.000 de oameni au aplicat. Din păcate, peste 10.000 de persoane fără scrupule au solicitat astfel de bilete. Ticketmaster face tot posibilul – inclusiv am extins termenul limită pentru aplicaţii – pentru a se asigura că biletele merg la fani, şi nu oportunişti sau speculanţi”, au transmis reprezentanţii companiei.

Astfel, pentru acestea au aplicat 25.000 de persoane, însă dintre ele doar 14.200 au fost la show-ul din 22 mai. Biletele pentru concertul caritabil ”One Love Manchester” care va avea loc duminică, pe terenul de cricket Old Trafford, au fost puse la vânzare joi și au fost vândute în doar șase minute.

Banii obţinuţi din vânzarea lor vor fi donaţi victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist. Organizatorii se aşteaptă ca suma strânsă să fie de 2 milioane de lire sterline. Pe lângă biletele gratuite, 35.000 de tichete au fost scoase la vânzare joi pentru 40 de lire sterline fiecare.

Pe scena din stadionul de cricket Old Trafford vor urca Ariana Grande, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams şi Robbie Williams.

În atacul din Manchster, 22 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost rănite. Atacul terorist a fost comis de un britanic de origine libiană, Salman Abedi, la finalul unui concert susținut de cântăreața Ariana Grande.

