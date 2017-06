Manchester găzduiește astăzi un concert caritabil, organizat la 14 zile de la atacul terorist soldat cu 22 de morți. Ariana Grande și alte nume sonore vor urca pe scenă pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în urma atacului sinucigaș comis de Salman Abedi. Concertul începe în jurul orei 21.00, ora României.

Concertul caritabil “One Love Manchester” este organizat la 14 zile de la atacul terorist de la Manchester Arena. Evenimentul va avea loc pe terenul de cricket Old Trafford, aflat nu la mare distanță de locul în care teroristul Salman Abedi s-a detonat pe 22 mai, ucigând 22 de oameni.

Cine va cânta la concertul One Love Manchester

Ariana Grande va fi capul de afiș al concertului caritabil, în contextul în care atacul terorist a avut loc la finalul unui concert susținut de cântăreața americană.

Ariana Grande, care a fost „complet traumatizată” în urma atentatului, a revenit astfel în Manchester. Ea a mers la spital și a vizitat fanii care se află internați, oferindu-le diverse cadouri.

Ariana Grande nu va fi singura care va urca pe scenă. Ea va fi însoțită de nume sonore precum Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharell Williams, Usher, Take That, Niall Horan. Pe scenă va urca și Robbie Williams, care recent a început să plângă pe scenă, când le-a adus un omagiu victimelor atacului terorist. Se zvonește că acesta va cânta și alături de foștii colegi din Take That.

Unde va putea fi urmărit concertul

Concertul caritabil din Manchester va fi transmis live, între alţii, de postul de televiziune MTV şi de platformele Facebook, YouTube şi Twitter. Iniţial, BBC One şi BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 5 Live şi BBC Radio Manchester au anunţat că vor transmite în direct evenimentul. Lor li se adaugă Apple, Viacom, iHeart Media, ANC şi TMC France. În Statele Unite, ABC va transmite show-ul dedicat victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist din 22 mai. Astfel, concertul va putea fi vizionat în peste 40 de ţări.

Concertul va începe la ora 21.15, ora României, și se va încheia în jurul orei 00.15.

Banii obținuți în urma concertului vor fi donați

Concertul carivtabil a fost organizat de Ariana Grande și de managerul ei, Scooter Braun, iar toți banii vor fi donați pentru victimele atacului terorist. Totodată, Universal Music Group, casa de discuri cu care Ariana Grande are contract, a donat 500.000 de dolari organizaţiei “We Love Manchester Memorial Fund”.

Aproximativ 35.000 de bilete au fost puse în vânzare pentru acest concert, la prețul de 40 de lire. Toate s-au vândut în aproximativ șase minute.

Alte 14.200 de bilete au fost disponibile gratuit pentru fanii cântăreţei care au participat la concertul din 22 mai.

Marea Britanie, sub amenințarea teroristă

Un număr de 22 de persoane au fost ucise, dintre care şapte copii, când Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande. Cincizeci de răniţi în atac se mai află internaţi, iar 17 dintre ei sunt în stare critică.

Autorităţile spun că investigaţia progresează şi că la aceasta lucrează aproximativ 1.000 de oameni. În zilele ce au urmat incidentului, 16 persoane au fost arestate în acest caz, însă o femeie şi un adolescent în vârstă de 16 ani au fost eliberaţi între timp, fără a fi acuzaţi.

Între timp, Marea Britanie a fost lovită de un nou atac terorist, care a avut loc în Londra și s-a soldat cu șapte morți și aproape 50 de răniți.

