Românii se pregătesc de încă o minivacanță între 1 și 5 iunie, zile în care sunt programate mai multe concerte și evenimente de Ziua Copilului și Rusalii.

Concerte, petreceri în aer liber, spectacole de teatru sau diverse evenimente dedicate familiei sunt pregătite pentru Ziua Copilului sau în minivacanța de Rusalii.

Minivacanța de Rusalii la mare

Peste 50.000 de turişti sunt aşteptaţi să vină pe litoralul românesc în minivacanţa de Rusalii, iar cele mai căutate staţiuni sunt Mamaia, Vama Veche, Eforie Nord şi Venus.

Hotelierii au pregătit pentru acea perioadă oferte pentru toate buzunarele. De exemplu, în stațiunea Mamaia, se poate ajunge la suma de 2.200 de lei plătită la un hotel de patru stele, pentru trei nopți, în Eforie Nord o cameră dublă este 183 de lei pe noapte pentru doi adulţi, cu mic dejun inclus, iar la un hotel de patru stele din Neptun-Olimp tarifele variază de la 1.260 de lei pentru doi adulţi într-o cameră dublă, pentru 2 nopți, până la 3.000 de lei pentru un sejur de cinci nopţi, cu demipensiune. Unităţile de trei stele din Venus încearcă să-şi atragă turiştii cu preţuri care pleacă de la 84 de lei pentru doi adulţi, pentru un sejur de minimum trei nopţi şi care ajung până la 376 de lei pentru un sejur de patru nopţi, pentru doi adulţi, fără a fi oferite şi servicii de masă.

Cei care au ales litoralul pentru minivacanța de Rusalii pot vizita o expoziţie de flori şi plante decorative la Mamaia, pot lua parte la diferite concerte pe plajă sau în cluburi, iar după o zi de mare și de soare, se pot face plimbări cu telegondola, coborâri cu tiroliana pe plaja Modern din Constanţa, vizite la muzee, croaziere pe Insula Ovidiu de pe lacul Siutghiol sau zboruri de agrement la Tuzla sau Jeep Safari la Cheile Dobrogei.

De 1 Iunie, copiii vor putea să le admire gratis pe vedetele Delfinariului din Constanța, Ni-Ni și Chan-Chan. Asta pentru că, de Ziua Copilului, accesul la toate obiectivele Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) este liber pentru toate persoanele sub 18 ani

Minivacanța de Rusalii la munte

La munte, ca și pe litoral, capacitate de ocupare a camerelor este peste 80%, dar se mai găsesc locuri pentru cei care s-au hotărât în ulitmul moment. Un sejur de trei nopți la un hotel de patru stele din Sinaia costă 1.200 lei, pentru două persoane, cu mic dejun, dar cei care vor să petreacă minivacanța la aer curat se pot caza și la hoteluri sau pensiuni mai slab cotate, unde prețurile nu depășesc150-200 de lei pe noapte, pentru două persoane.

Evenimente de Ziua Copilului la Brașov

Braşovenii, dar şi turiştii de toate vârstele care vor veni la Braşov, nu se vor plictisi în minivacanţa de Rusalii. În oraş vor fi festivaluri, concerte şi evenimente în aer liber.

Astfel, Junii Braşovului, în parteneriat cu Primăria Braşov, vor organiza în perioada 1 – 5 iunie, pe Dealul Cetăţii, prima ediţie a festivalului „Serbările Cetăţii Braşovului”.

În fiecare zi braşovenii şi turiştii vor putea participa la un târg cu degustare de produse tradiţionale şi dulciuri, la ateliere de pictură pe sticlă şi lemn, modelaj în lut, crestături în lemn, fierărie, încondeiat ouă, cusut şi brodat accesorii tradiţionale, iar cei care doresc se vor putea iniţia în hora junilor. De asemenea, în cele cinci zile ale festivalului, va fi un atelier ecvestru şi unul de aruncat buzduganul.

Două zile ale festivalului, respectiv 1 şi 2 iunie, vor fi dedicate celor mici, pentru că va fi deschisă „Cetatea copiilor”. Evenimentele se vor desfăşura între orele 11.00 – 20.00, când cei mici sunt aşteptaţi pe Dealul Straja la distracţie, activităţi, pictură, ateliere, concursuri, concerte pentru copii, concerte muzică uşoară susţinute de copii, iar în 2 iunie la un recital al formaţiei Atomic.

În 3 iunie, va fi „Târgul Cetăţii”, între orele 12.00 şi 15.00 fiind programată Parada Junilor, pe traseul Piaţa Sfatului – Mureşenilor – Eroilor – Primărie – Colonel Buzoianu – Maior Cranţa – Cetate.

Între orele 15.00 şi 20.00 vor fi dansuri populare, recitaluri de muzică folclorică, recital taragot şi muzică de fanfară.

În 4 iunie, între orele 12.00 – 20.00 va fi maialul Junilor Braşovecheni, organizatorii pregătind „Hora Junilor”, aruncarea buzduganului şi o petrecere câmpenească, precum şi recitaluri susţinute de Taraful Plaiuri Transilvane şi Robert Târnoveanu.

În ultima zi a festivalului, respectiv 5 iunie, braşovenii sunt aşteptaţi la „Straja Rock”, între orele 11.00 şi 16.00 fiind programate ateliere, iar între orele 16.00 – 20.00, concerte pop-rock, trupele invitate fiind Around The World, Four Dimensions, Prefix Tm, Rym, Show Down.

Concerte și evenimente de Ziua Copilului în București

Smiley va sărbători live 10 ani de carieră solo printr-un concert-eveniment, pe 1 iunie, la Arenele Române, începând cu ora 20:00. Artistul promite o supradoză de emoţie, întoarceri în istoria sa pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitaţi speciali şi multe alte surprize pentru public.

Parada Micilor Bicicliști are loc de 1 iunie,începând cu ora 10.00, în parcarea de la Sala Polivalentă. Intrarea este liberă și sunt așteptați copii de toate vârstele, indiferent de tipul de bicicletă folosit. Pe lângă partea necesară de distracție, evenimentul de Ziua Copilului are și o latură practică și vrea să îi învețe pe copii câteva reguli de siguranță care trebuie să fie respectate în timpul deplasării pe două roți. Aceștia vor învăța cum să pedaleze printre obstacole și cum să se deplaseze în grup. Copiii trebuie să fie însoțiți de un adult și trebuie să fie echipați cu cască și bicicletă.

Tot joi, la Sala Palatului are loc spectacol artistic Harry Potter și Piatra Filozofală .

Concerte și evenimente de Ziua Copilului în Sibiu

Festivalul Familiei, organizat în Sibiu, este modul în care primăria orașului a ales să sărbătorească Ziua Internațională a Copilului, iar aici vi se vor pune la dispoziție o suită de activități culturale, concursuri și concerte gratuite. Evenimentul se va desfășura în perioada 1-4 iunie 2017 și va avea loc în Parcul Sub Anini din Sibiu. Pe parcursul celor patru zile, copii vor avea ocazia de a participa în primul rând la ateliere de olărit, pictură și „prăjturit” (unde cei mici vor avea ocazia de a-și găti propriile dulciuri), iar în plus față de numeroasele jocuri și activități, vor avea loc concerte care o vor aduce pe scenă pe Irina Rimes și pe finaliștii de la Vocea României Junior.

Și în Piața Mare din oraș se amenajează un adevărat parc de distracții pentru copii cu ocazia zilei de 1 iunie. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 și 17:00 și, conform organizatorilor, cei mici vor avea de unde alege diferite activități variate, pentru diverse categorii de vârstă:

BagJump, saltea gonflabilă uriașă pe care se sare de pe un turn construit din schelă Layer autorizată. Se sare de la o înălțime de maxim 2 m de la saltea.

Teren de fotbal gonflabil cu suprafață umedă. Se formează echipe de 4 copii și vor juca fotbal în sesiuni de 10 minute.

Traseu de biciclete, marcat cu coifuri de plastic, șerpuiește cu curbe strânse și obstacole pe o lungime de aproximativ 300 de metri.

Demonstrație de sărituri cu bicicleta la BagJump folosind o rampă de sărituri.

Evenimente de Ziua Copilului la Alba Iulia

”Ziua Copilului în culori” este numele evenimentului care se va desfășura în Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, începând cu ora 10.00. Aici, cel mic va avea ocazia să participe la un Flash Mob cu peste 1.500 de copii, unde vor forma tricolorul și vor arunca cu baloane în aer.

Evenimente de Ziua Copilului la Oradea

Kids Fest este un eveniment de 1 iunie care se va desfășura în Cetatea Oradea și va dura până la data de 4 iunie 2017. Programul activităților zilnice din cadrul acestui festival vă pune la dispoziție numeroase opțiuni, de la evenimente dedicate olăritului, ateliere dedicate experimentelor științifice și astronomice, dar și celor de dans, pictură, origami și magie. Activitățile se vor desfășura începând cu ora 10.00 și până la ora 20.00 vei avea ocazia din oră în oră să participi la numeroase evenimente inedite.

Evenimente de Ziua Copilului la Cluj

Festivalul de 1 iunie Lolly Bloom, ediția Cluj-Napoca, se va desfășura în perioada 1-4 iunie în Parcul Central și pregătește numeroase activități educative și jocuri creative pentru cei mici. Lolly Bloom vine cu peste 2.000 de ateliere de creație, de la croitorie, olărit, reciclare, tir cu arcul, tiroliene, escaladă, concerte și spectacole de teatru. Festivalul se recomandă drept un eveniment pentru copiii de toate vârstele, ceea ce înseamnă că și copilul din tine se poate bucura și poate lua parte la unele dintre activități.

Evenimente de Ziua Copilului la Ploiești

De 1 Iunie, la Ploiești sunt organizate o serie de evenimente dedicate Zilei Internațională a Copilului. Astfel, între orele 10.00 și13.00 se va desfășura evenimentul ”Copilaria Inunda Batranul Bulevard – editia XXI”, iar de la 17.30 va avea loc deschiderea Festivalului Ploiesti –Magie, Feerie si Povesti cu fanfara, parada papusi gigant, marionete, statui vivante, artiști pe picioroange. Pe scena ce va fi amplasată între palatul Culturii și Casa Albă din centrul civic, de la ora 18.00 va avea loc un spectacol muzical susţinut de artiştii Filarmonicii „Paul Constantinescu”, iar de la ora 19.00 spectacolul „Frumoasa şi bestia” susținut de artiștii Teatrului „Toma Caragiu”, secţia pentru copii „CIUFULICI”.

Evenimente de Ziua Copilului la Timișoara

Între 1 şi 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, ai ocazia să te bucuri de programul non-stop pregătit pentru Revolution. Minunatul muzeu se va transforma într-o platformă a muzicii și a artei, dedicată tuturor celor care iubesc aventurile și distracția. Festivalul îți oferă un alt tip de workshop-uri, discuții, show-uri moderne, o zonă de joacă, afterparty-uri și, desigur, cele mai tari show-uri muzicale, după cum au anunțat organizatorii Revolution Festival. Și anul acesta, festivalul va avea șapte scene și zone. Astfel, pe scenele Electornic Apex, Music Guru și Gaia Trance vor urca Rudimental (DJ Set), Delta Heavy, LTJ Bukem, Dubfire și mulți alții.