Un bărbat din județul Suceava își va petrecere următoarele opt luni și 20 zile la închisoare după ce a amenințat o judecătoare din Rădăuți pe Internet. Emil Butnaru, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnat pentru că a adresat, în urmă cu trei ani, mesaje amenințătoare la adresa judecătoarei Gabriela Vicol.

Bărbatul a fost ridicat, vineri, de polițiști, după ce a fost condamnat la o pedeapsă de opt luni și 20 de zile de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „ultraj judiciar”. Din localitatea Zamostea, Emil Butnaru a fost dus la Penitenciarul Botoșani, notează Obiectiv de Suceava.

În mai 2015, suceveanul a făcut greva foamei, în semn de protest, în fața Palatului de Justiție din Suceava. Bărbatul a vrut să atragă atenția asupra abuzurilor care s-ar comite la Judecătoria Rădăuși și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

„În luna octombrie a anului 2014, numita Vicol Gabriela, de profesie judecător la Judecătoria Rădăuți, a formulat o plângere penală împotriva mea, sub aspectul săvârșirii de către subsemnatul a infracțiunilor de ultraj judiciar și hărțuire”, a precizat Emil Butnaru, pentru sursa citată.

Magistratul din cadrul Judecătoriei Rădăuți a depus plângerea, după ce Emil Butnaru i-a adresat mai multe mesaje, sub pseudonimele Tazmanian DeMoon, Mjollnir și Ragnarok, pe un site din Suceava.

„În data de 20 noiembrie 2014, judecătorul de drepturi și libertăți Ursuliac Mihaela a emis un mandat de percheziție domiciliară nr.45, simultan cu emiterea unui mandat de aducere a subsemnatului la sediul Parchetului Rădăuți, la aceeași dată. Evident că pe 21 noiembrie 2014, la ora 06.00, ușa mi-a fost trântită de perete de patru mascați de la SPIR Suceava, însoțiți de lucrători de poliție judiciară, iar alți patru mascați așteptau afară, în stradă, într-o a doua dubă. În total au fost mobilizate forțe impresionate: opt mascați, patru judiciariști, care s-au deplasat cu două dube și un autoturism. Printre altele, mascații veniseră cu o a doua dubă să ridice arme din domiciliul meu. Evident că rezultatul percheziției domiciliare a fost un mare zero, fiindu-mi ridicate, cu proces-verbal de percheziție, unitatea de calculator, mediile de stocare și CD-urile sau DVD-urile găsite în locuință”, a mai povestit Emil Butnaru.

Emil Butnaru a fost audiat timp de trei ore la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, ocazie cu care a primit o citație. Mai apoi, bărbatul a fost interogat în calitate de inculpat și a fost plasat sub control judiciar, neavând dreptul să părăsească localitatea de domiciliu.

„Apare astfel un anacronism în această speță: instituirea controlului judiciar, cu interzicerea părăsirii localității, într-un dosar ce are ca bază o ipotetică faptă penală, petrecută în mediul online, neconturat geografic și nedefinit fizic. Seria abuzurilor comise de Parchetul Rădăuți nu s-au oprit aici. Deși am fost audiat de două ori, pe 21 și 24 noiembrie 2014, procurorul nu a considerat ca fiind util sau obligatoriu să-mi aducă la cunoștință toate drepturile mele, inclusiv posibi­litatea încheierii unui acord privind urmărirea penală sub aspectul recunoașterii vinovăției”, a mai spus Emil Butnaru.