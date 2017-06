Condusă cu poliţia la psihiatrie pentru că nu a vrut să plece noaptea din spital

O octogenară din Timişoara a fost dusă cu poliţia la psihiatrie pentru că a refuzat să plece din spital în miez de noapte, spunând că nu a dorit să își deranjeze nepoata, care are un copil mic.

O femeie din Timişoara, care a ajuns cu o ambulanţă la Spitalul Municipal Timişoara marţi, 6 iunie, spune că se simte batjocorită după ce medicii au trimis-o acasă în miez de noapte și pentru că a refuzat să plece a fost dusă cu poliția la psihiatrie.

„Au fost zilele libere şi nu am vrut să deranjez. Mă durea burta, aveam sângerări şi vomitam, dar am răbdat, ca să treacă sărbătorile. Marţi dimineaţa am chemat salvarea şi m-au dus la spital. Am stat în Urgenţă până seara, când, după ora 19, m-au trimis la Spitalul Judeţean pentru un consult. Am revenit la Municipal în jur de ora 22. Am adormit pe un pat. Era aproape ora două din noapte când m-a trezit un medic pe care nu îl mai văzusem până atunci şi mi-a cerut să plec”, povestește bătrâna pentru Renașterea Bănățeană.

„M-am simţit batjocorită! Vomitasem mult toată ziua, iar pe lângă problemele de sănătate, eram şi emoţional distrusă. Sora mea a murit recent, iar la câteva săptămâni după tragedie, băiatului meu, care suferă de diabet, i-a fost amputat un picior. Nu voiam să o deranjez pe nepoată, care are un copil mic, venind acasă în puterea nopţii. Cei de la spital au strigat la mine că mă aruncă afară. Eram un gunoi?”, spune, indignată, Viorica Boroş, o femeie de 83 de ani, greu deplasabilă, pentru care medicii de la Spitalul Municipal Timişoara au solicitat intervenţia forţelor de ordine.

”Nu aveam cheile de la casă şi nici nu ştiam dacă nepoata mea e în tură de noapte sau nu. Eram doar într-o cămăşuţă şi afară ploua torenţial. Eu mă deplasez greu, ajutându-mă de baston, pentru că am gonartroză la ambii genunchi. L-am rugat pe doctor să mă lase să stau la spital. Mă gândeam că pot rezista câteva ore pe un scaun în sala de aşteptare. Medicul a zis că mă trimite acasă cu salvarea, dar cum am refuzat, a spus că va chema poliţia şi mă vor duce oamenii legii la psihiatrie”, povesteşte bătrâna.