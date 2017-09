Construcția autostrăzii Comarnic-Brașov trece la Banca Mondială, a anunțat joi premierul Mihai Tudose, în timpul ședinței de Guvern.

Construcția autostrăzii Comarnic-Brașov trece de la Ministerul Transporturilor la Banca Mondială. Decizia anunțată joi de premierul Mihai Tudose reprezintă o premieră, în sensul în care este pentru prima oară când un Guvern delegă practic gestionarea unui proiect atât de important către un organism extern

Premierul Tudose a declarat că a cerut “ajutor tehnic” de la Banca Mondială pentru acest proiect: “De la Banca Mondiala am solicitat ajutor tehnic și vă dau un exemplu: autostrada București-Brașov. Am vorbit cu Banca Mondiala (…) să facem unitate de management-proiect sub conducerea lor, cu sprijinul lor tehnic”, a spus Tudose.

“Facem o echipa de suport, iar tot ceea ce înseamnă management de proiect să fie la un organism întreg la minte – Banca Mondială. Să ne dea suport tehnic și să coordoneze această lucrare. Banii sunt de la noi… Între timp, noi am găsit niște proiecte mai vechi – știți că studii de fezabilitate avem să facem un drum până la Luna, că nu stiu cum s-a întâmplat, dar până acum toți au făcut studii de fezabilitate. Am găsit un proiect prin sertarele Ministerului Transporturilor care încă mai are autorizația de mediu valabilă și pe care vrem sa-l implementam cât mai repede”, a mai spus Tudose, precizând că se referă la autostrada București-Brașov.

Autostrada Comarnic-Brașov trebuie să traverseze munții, paralel cu DN1. Povestea drumului de mare viteză a început în 2004. Atunci a fost scos la licitație un tronson de 36 de kilometri. Autostrada trebuia construită, conform proiectului, printr-un parteneriat public privat, iar valoarea lucrării era estimată la 1,5 miliarde de euro.

Nicio firmă nu a fost însă dispusă să dea acești bani. Au urmat apoi licitații ratate în 2010, 2014 și 2015.

Prima porțiune va avea nouă kilometri și va lega Brașovul de localitatea Cristian. Pentru construcția acestui tronson al autostrăzii s-au încris la licitație nu mai puțin 10 de firme. Potrivit proiectului, autostrada dintre Brașov și Comarnic va avea 58 de kilometri.