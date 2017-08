Șeful de la Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, a fost amenințat în timpul unui control cu scandal în Eforie Nord. A oprit în trafic un autobuz în care pasagerii stăteau înghesuiți. Disperați să ajungă la destinație, oamenii au început să se certe cu autoritățile care au constatat grave nereguli. În autobuz se aflau 16 persoane în plus față de numărul autorizat.

Șoferul autobuzului, care circulă pe ruta Constanța-Costinești, nici nu a vrut să audă de control, după ce a fost oprit în trafic, marți, în Eforie Nord. A refuzat să prezinte actele cerute, așa că șeful OPC Constanța, Horia Constantinescu, s-a postat în fața mașinii, informează Mediafax.ro.

„La momentul la care m-am deplasat spre microbuz, acesta era oprit în staţie. Am solicitat şoferului să-mi prezinte documentele de transportator, inspecţia tehnică, numărul de călători autorizat, mai ales pentru faptul că la data şi la ora controlului în acest autobuz se aflau peste 16 persoane faţă de numărul de locuri autorizat. Acesta a refuzat atât legitimarea, a procedat la deplasarea în continuare, am stat în faţa autobuzului pentru că era singura manieră, împreună cu colegii de la Poliţia Locală, de a afla câţi oameni sunt în autobuz. Am apelat 112, am luat legătura cu structura Serviciului de Circulaţie a Inspectoratului de Poliţie Circulaţie Constanţa şi, împreună, am procedat la legitimarea şoferului”, a declarat comisarul şef Horia Constantinescu, pentru sursa citată.