Copiii sirieni au început să se sinucidă din cauza războiului

Drama copiilor sirieni pare să nu ia sfârșit. Copiii și adolescenții din orașul asediat Madaya au început să se sinucidă pentru a pune capăt suferințelor îndurate, transmite CNN. Anterior, în acest oraș, oamenii s-au confruntat cu foamete, fiind nevoiți să mănânce câini și pisici, pentru a supraviețui.

Cel puțin 13 copii și tineri au încercat să-și pună capăt zilelor în ultimele două luni, informează Organizația Salvați Copiii, potrivit sursei citate. Cea mai tânără victimă este o fată în vârstă de 12 ani. Acest lucru nu s-a întâmplat înainte ca orașul să fie asediat, susțin membrii organizației.

“Copiii sunt distruși și obosiți din punct de vedere psihologic. Când facem diferite activități cu ei, precum să cântăm, ei nu reacționează deloc. Nu râd, așa cum ar face în mod normal”, a afirmat un profesor din acest oraș, într-un raport al Organizației. Sute de oameni suferă de probleme psihologice, inclusiv depresie în formă agravată și paranoia.

Madaya, un oraș în care locuiesc aproximativ 40.000 de oameni, se află sub asediu trupelor din luna iulie a anului trecut. Mai mult, zonele din apropiere sunt minate, ceea ce face ca trimiterea ajutoarelor să fie chiar mai dificilă.

Pe lângă problemele mentale, copiii din oraș nu au parte de tratamentele medicale de bază. Organizația anunță chiar că în zonă s-au înregistrat mai multe cazuri de meningită.

Orașul Madaya a ajuns în atenția întregii lumi la începutul acestui an, după ce a ieșit la iveală că oamenii de acolo mor din cauza foametei. Mai mult, unii dintre ei au început să mănânce câini, pisici, ba chiar și frunze și iarbă pentru a supraviețui.

O fotografie cu un copil extrem de slăbit a șocat atunci întreaga lume.

