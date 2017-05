Amplă anchetă desfășurată de Protecția Copilului în județul Bihor, unde un copil bătut cu biciul de iubitul mamei a venit la școală plin de răni pe corp. Îngroziți, profesorii au alertat imediat autoritățile.

Copilul, în vârstă de 13 ani, a fost bătut, duminică, de concubinul mamei, care deține o fermă de animale în comuna Girișu de Criș, județul Bihor, notează Digi24.ro. Bărbatul și-a ieșit din fire, după ce l-a văzut pe copil cum a aprins câteva hârtii pe care le-a aruncat în toaleta din curte.

Fără pic de milă, individul l-a lovit de mai multe ori pe băiețel. Copilul nu a povestit nimănui despre chinul pe care l-a îndurat. Când a ajuns a doua zi la școală, profesorii au constatat că elevul era plin de vânătăi. Aceștia au alertat Poliția și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, care au demarat o anchetă.

„Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri și alte violențe, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Pe numele agresorului a fost întocmit dosar penal”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Lascău, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor

Bărbatul, care l-a maltratat pe băiat, are o relație de mai mult timp cu concubina sa, cu care are doi copii. Femeia, venită din Republica Moldova, mai are doi copii din relațiile anterioare. Unul dintre ei este băiețelul bătut cu biciul.

