O fotografie cu un copil dus la păcănele de propria mamă, în Pitești, a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Imaginea a fost publicată chiar de mama băiețelului, care este șefa mai multor cazinouri din oraș. Fără să ia în calcul că jocurile de noroc i-ar putea crea dependență fiului ei de doi ani, Claudia Dragomir spune că este pregătită să dea explicații reprezentanților de la Protecția Copilului și de la Poliție.

Claudia Dragomir este directoarea mai multor săli de jocuri de noroc din Pitești. Tânăra a publicat pe pagina personală de Facebook o fotografie cu fiul ei de doi ani, în timp ce acesta se juca la păcănele, celebrele jocuri mecanice despre care specialiștii susțin că provoacă dependență, informează Jurnal de Argeș.

„Asta, eventual să mă judece cei de la Protecția Copilului… Astea mi se par niște lucruri aberante, chiar nu răspund la astfel de întrebări… Eventual să mă tragă la răspundere autoritățile, organele de Poliție, nu știu dacă presa…. Eu am terminat și comunicare. Știu ce putere are presa…. Copilul meu are doi ani. Nu știu de ce ar putea fi un copil de doi ani implicat în asta. Eu nu am de ce să răspund întrebărilor. Nu sunt anchetată. Dacă dumneavoastră vreți să publicați acest lucru, este dreptul dumnevoastră, dar știți că nu aveți voie să scrieți despre minori, nu se dau nume, nu am de ce să vă răspund la aceste întrebări. Profilul meu este un profil public”, a declarat, pentru sursa citată, Claudia Dragomir, directorul unei rețele de cazinouri din Pitești.