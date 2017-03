Copilul unui cuplu de români a fost tratat cu creme de medicii englezi deși îi sângera fața

Un cuplu de români din Focșani spună că și-au dus copilul la mai mulți medici din Marea Britaniei, unde locuiesc, și deși micuțul avea fața sângerândă singurul tratament primit a fost cu mai multe creme.

Bebelușul, în vârstă de 4 luni, unui cuplu de români care locuiește și muncește în Marea Britanie, are nevoie de un tratament după ce micuțuțui i-a apărut pe față o eczemă care se agravează din ce în ce mai mult, ia rmedicii din Anglia nu au putut prescrie altceva decât creme de piele.

Românii au cerut ajutorul, prin intermediul Monitorul de Vrancea, sperând ca astfel să găsească un remediu pentru problema copilului și precizțnd că acele creme prescrise de medicii britanici au agravat situația bebelușului.

Tatăl susține că medicii englezi s-au limitat la a-i prescrie creme, în loc să-i facă băiețelului analize, pentru a stabili cauza apariției eczemei.

”Suntem în Marea Britanie și ne confruntăm cu o situație foarte îngrijorătoare pentru noi. Avem un bebe de 4 luni, care are o eczemă de piele foarte gravă. Am fost de nenumărate ori la sistemul de urgență. Ne dau doctorii fel de fel de creme, dar absolut nici un doctor nu vrea să îl interneze, să îi facă niște analize amănunțite. Copilul e atât de grav încât din cauza nehidratării normale a pielii îi iese pur și simplu sângele prin piele. Suntem disperați. Am sunat și la ambasadă și la consulat. Nimeni nu ne ajută în nici un fel“, a scris focșăneanul.