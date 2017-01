Credincioșii au înfruntat frigul în curtea Mitropoliei, de Bobotează

Credincioșii au înfruntat frigul în curtea Mitropoliei. Nici măcar vremea rea nu i-a ținut în casă pe credincioși în sfânta zi de Bobotează. Sute de bucureșteni au înfruntat frigul și zăpada și au mers la Mitropolie pentru a asculta slujba ținută de Patriarhul Daniel. Cei mai curajoși au stat afară, la coadă, pe toată perioadă slujbei așteptând să ia apă sfințită.

Ca în fiecarea an, curtea Mitropoliei s-a umplut de enoriași. Mulți dintre aceștia au intrat în biserică doar pentru a se închina și săruta icoanele, preferând apoi să iasă în curte și să aștepte, câteva ore bune, sfințirea apei. Printre aceștia am întâlnit-o și pe d-na Elena, care vine, an de an la Mitopolie, tocmai din apropierea comunei Bragadiru.

”Vin aici de mai bine de 23 de ani pentru că este liniște și ordine, iar oamneii își țin rândul fără a se îmbulzi. Cu alte cuvinte este foarte civilizat. Și trebuie să recunosc că parcă și slujba este altfel. Sunt mulți preoți, corul cântă dumnezeiește, iar clopotele răsună pe tot dealul”, spune d-na Elena. Bătrâna ne-a expicat că din apa sfințită pe care o ia de la biserică de Bobotează bea în fiecare dimineață timp de 14 zile. Ce rămâne este păstrat pentru zilele de sărbătoare sau cele în care nu se simte bine.

”Apa asta este considerată ”aghiasmă mare”, fiind sfințită în ziua de Boboteză, și nu trebuie conusumată zilnic. Eu o păstrez cu sfințenie și o folosesc doar la zile mari”, a adăugat aceasta. Credincioșii spun că ”Aghiasma cea Mare” are o putere deosebită în a vindeca bolile trupeşti şi sufleteşti dacă este luată cu credinţă.

Reprezentanții Mitropoliei au pregătit și anul acesta 12.000 litri de apă – de la izvorul din Grădina Maicii Domnului de pe Dealul Patriarhiei – pentru a o împărți credincioșilor. La finalul slujbei, un sobor de preoți au ieșit din locașul de închinăciune sfințind apa din cele cele 20 vase. După ce a ținut predica de final, Patriarhul Daniel a pășit în curtea Mitropoliei stropindu-i cu apă sfințită pe toți cei prezenți.

Fotografii: Dumitru Angelescu