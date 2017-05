Cristina Tunegaru a fost concediată. Profesoara a criticat în repetate rânduri sistemul românesc de învățământ

Cristina Tunegaru a fost concediată, după cum a anunțat astăzi la pagina sa de Facebook. Profesoara din București devenise cunoscută în ultimele luni după ce a criticat în repetate rânduri sistemul românesc de învățământ.

Cristina Tunegaru e profesoară de limba română, publicistă, cercetător doctoral al Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Este interesată de învățământ rural și politici publice în educație. Totodată, ea este președinte al Asociației „Institutul pentru modernizarea educației”, care a întreprins verificări ale tezelor de doctorat.

În luna martie, aceasta s-a ”autodenunțat” tot pe pagina de Facebook că nu respectă programa școală în mod „premeditat” deoarece o consideră un element dușmănos și că elevii ei nu citesc poezii de Eminescu sau „Amintirile” lui Creangă, ci lecturi prin care să-i învețe pe copii să-și exprime opiniile și să le stimuleze curiozitatea prin lecturi actuale.

În schimb, profesoara susținea că promovează alternativa prin care elevii să fie motivați să-și exprime opiniile. Le recomandă să citească „poezii frumoase de Magda Isanos sau Tudor Arghezi, texte din literatura universală ca „Micul Prinț” sau „Cartea junglei”, fragmente din marii autori ai literaturii universale ca Cervantes sau Shakespeare”

„Fac cunoscut că nu voi respecta nici viitoarea programă care îmi cere să selectez numai texte ale autorilor români clasici menționați mai sus. Voi continua să propun elevilor mei numai lecturi care să-i atragă spre literatură, să sădesc în ei o sămânță de bucurie a lecturii”, a precizat atunci profesoara de limba română.

Cristina Tunegaru a mărturisit că lucreză cu elevii exerciții de gramatică normativă pentru învățarea scrierii corecte. În schimb, sare peste noțiunile de gramatică teoretică pentru care elevii „nu sunt pregătiți la un moment dat”.

Astăzi, profesoara a anunțat că a fost concediată fără nici un avertisment, susține ea.

”Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară !

Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Și m-am trezit scoasă din școală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017.

Nu mă interesează locul de muncă în sine; ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe București anul trecut) pot să găsesc oriunde un loc într-o școală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoțional, am luptat și am muncit pentru progrese uimitoare, neașteptate care au surprins școala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt.

Și totuși, nimic din toate astea nu are vreo relevanță pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază”, a scris Cristia Tunegaru.