Candidatul republican la preşedinţia Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu se va retrage niciodată din cursa pentru Casa Albă, deşi numeroşi lideri din propria sa formaţiune i-au cerut acest lucru în urma afirmațiilor sale scandaloase, relatează Sky News.

El a declarat pentru Wall Street Journal că sunt “zero şanse” să renunţe, în ciuda scandalului de amploare provocat de afirmațiile sale obscene la adresa femeilor. Mai mult, el ar fi afirmat că primește “incredibil de mult sprijin”.

The media and establishment want me out of the race so badly – I WILL NEVER DROP OUT OF THE RACE, WILL NEVER LET MY SUPPORTERS DOWN! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2016