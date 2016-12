Cruzime fără margini din partea unui tânăr din Galați care își plimba câinele, din rasa pitbull, în faţa unui magazin din oraș. Acesta a considerat de cuviință să își întărâte câinele împotriva unei biete pisici care nu a avut nicio șansă de supraviețuire, fiind sfâșiată, la propriu.

Întreaga acțiune demnă de filmele de groază a fost suprinsă de camerele de supraveghere de la supermarketul în fața căruia s-a petrecut totul, dar și de una dintre vânzătoarele din magazine care a ieșit în grabă și a încercat să îl oprească pe stăpânul fiorosul patruped.

„Eu eram în magazin. Am ieşit afară şi i-am spus să facă ceva. Am văzut cum a sfâşiat pisica de piept. Mi-a răspuns râzând că nu are ce face. După câteva minute a plecat şi a lăsat pisca în agonie. Aşa a stat vreo zece minute până a murit. Clienţii din magazin au sunat la 112, iar poliţia le-a spus că nu pot face nimic. Sper ca până la urmă să se facă dreptate pentru că pisica era un animal blând, nu deranja pe nimeni. Eu şi colegele mele o hrăneam zilnic. După incident, individul a venit să îmi ceară scuze, dar eu nu vreau să îl mai văd. Este un gest inuman, azi a fost o pisică, mâine poate fi un om”, ne-a povestit Ana Maria Năstăsache, vânzătoare la supermarket.