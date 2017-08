Cum arată acum Mihai, Ionică și Șerban, din Liceenii. Ștefan Bănică a povestit, la un moment dat, la emisiunea ”Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, despre mult îndrăgitului rol din ”Liceenii” și a recunoscut că în spatele acestuia se ascunde o poveste savuroasă.

”Domnul Corjos (Nicolae Corjos, regizorul filmului – n.r.) a dat probe cu toți studenții din Institutul de Teatru de la București și din Târgu Mureș, dar nu era foarte mulțumit de rezultate. Și unul, culmea, nici nu știu cine, i-a zis: « Domnule, mai sunt câțiva amărâți în armată, niște boccii, de-abia i-a luat », printre care eram și eu”, povestește amuzat Ștefan Bănică.

”Ne-a cheamat și pe noi. Eu am venit total detașat, pe mine mă interesa doar să ajung acasă să mănânc. Am venit, am dat proba și la fel am plecat”, a continuat artistul.