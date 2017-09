În cea mai mare agenție de videochat din România, camerele sunt personalizate după cerințele fetelor, aparatura este ultimul răcnet, iar onorariul ajunge și la 20.000 de euro pe lună.

De pe pereți zâmbesc languros câteva fete din niște tablouri. Doar atât îți dă indicii că te afli într-o agenție de videochat. Zâmbetele cordiale ale personalului, organizarea și spațiile aduc mai degrabă cu mediul de lucru la o multinațională. Doar că birourile sunt altfel: au paturi mari și comode în fața cărora stă un monitor și camera video, iar în colțuri sunt amplasate mai multe spoturi de lumini profesionale. „Am chemat un profesionist de la o televiziune să ne așeze luminile. Investiția într-o cameră de genul ăsta e între 5 și 9000 de euro”, ne face turul Liviu Berbece, un tânăr manager care în urmă cu doi ani se pierdea în marea masă a corporațiștilor.

„Ajunsesem sclavul banului și sclavul timpului. Munceam foarte mult pe foarte mulți bani și nu reușeam să fac nimic cu banii respective. Moment în care mi-am dat seama că nu banii sunt importanți în viață sau pentru mine și am decis să fac o schimbare la 180 de grade. Mi-a plăcut că totul este foarte organizat businessul. Aveam preconcepții, ca oricare dintre noi despre videochat, credeam că e… Nu mă așteptam la prostituție, dar mă așteptam să fie o chestie într-un apartament, trei camere, două fete, totul la negru. Și am fost surprins să văd că era totul la vedere, totul expus, și asta mi-a plăcut. Și organizarea”, povestește Liviu.

Acum spune oricui ce business conduce, pentru că vrea ca românii să nu se mai gândească la modelele de videochat ca la prostituate: „Nu există contact cu membrii, nu există contact cu absolut nimeni, totul se petrece virtual. Nu se lucrează la negru. Nu sunt în spatele businessului niște cefe late, cum îi numeam eu, și asta aveam impresia. Sunt niște oameni normali, eu sunt unul dintre cei care conduc acum acest business, cred că sunt un om normal”.

De când a intrat în afacere vrea să obțină și un cod COR (clasificarea ocupațiilor din România – n.r.) pentru profesia de model online. Acum plătește fetele prin contracte de comision sau pe drepturi de autor. Și le plătește bine. Aici intervine, bineînțeles, și cât muncește fiecare, dar programul standard pentru un model de videochat din România este ca unul de bugetar, de 8 ore pe zi.

Industria de videchat în România duduie și fiindcă avem viteză bună la internetul

Facem cunoștință cu Sandra, una dintre modele. O blondă minionă, copilăroasă. „Naturalețea e importantă. Cum sunt cu tine, sunt și cu clienții”, spune modelul, al cărui râs cristalin scutură din când în când sala de relaxare. Pentru că fetele au și așa ceva. Plus bucătărie, coafor și spațiu pentru machiaj, suport IT în permanență și traineri care sunt lângă fete să le sprijine când se poticnesc. Trainerii sunt de multe ori foste modele care stau cu un monitor în față pe care vede toate conversațiile active dintre clienți și fete. Iar dacă văd că fata s-a intimidat sau clientul forțează nota, intervin cu sfaturi.

Sandra a ajuns să facă videochat după ce a murit tatăl ei și s-a trezit că trebuie să acopere o datorie la bancă de 10 mii de euro. Și a decis să facă videochat. În nici un an, viața i s-a schimbat complet: își strânge bani pentru o mașină de lux, sare cu parapanta, merge în vacanțe, nu-și refuză niciun capriciu. Și i se pare că prețul pe care îl plătește ea nu e atât de mare. „Ideea e că sunt super mulțumită de ceea ce fac, sunt mândră de ceea ce fac, nu am de ce să mă feresc de cineva sau să mă ascund sau să îmi fie rușine cu ce fac, absolut deloc”, spune sigură pe ea tânăra de 29 de ani.

În plus, crede că doar aici meseria de model este văzută ca pe-o rușine. În afară, SUA, Australia, țările din nordul Europei, este un job normal.

„La noi nimic nu e bine, nimic nu e voie. Așa am fost crescuți de mici, nu ai voie să arăți, dare u cred că în curând vom depăși, în doi trei ani o să se schimbe ceva. Deja văd la prietenii mei care în momentul în care le-am spus unde lucrez, că n-am o problemă, spun oricui, toți au spus: AAA!, lucrezi cu niște fete ușuratice! Nu, lucrez cu niște fete foarte deștepte pentru că altfel n-ai putea să faci bani în meseria asta, nu contează frumusețea, cât contează intelectul și nivelul de engleză. Și treptat am început să schimb percepția prietenilor mei”, completează ideea și Liviu.

Sandra a trebuit să facă față unor discuții despre religie, filosofie sau misiuni spațiale. Nu trebuie ignorată nici partea de nuditate pe care o implică interacțiunea cu membrii din rețeaua de videochat. Dar atâta timp cât monitorul calculatorului îi desparte, nu pare să deranjeze pe nimeni. Nici măcar pe iubitul Sandrei, cu care e împreună de cinci ani. „Are încredere în mine, nici nu se pune problema de lipsă de încredere. Ce fac la serviciu nu îmi afectează în niciun fel relația, sub nicio formă. Îi povestesc ce fac, îi povestesc lucruri amuzante care se întâmplă. De exemplu, aveam un membru, era în vacanță cu soția sa și el a intrat să vorbească cu mine și mi-o arăta dormind pe soția lui. Și l-am întrebat dacă se trezește ce se întâmplă? Păi o să-i spun că ea este noua mea prietenă, Sandra, fă cunoștință cu ea”, chicotește tânăra.

Clienții din România nu pot accesa platformele cu românce

Există niște reguli clare în industria videochat din România și din lume: clienții nu au voie să se întâlnească în persoană cu modelele, nu au voie să facă schimb de numere de telefon. În plus, clienții din România n-o să poată vorbi cu Sandra pe videochat. Pentru că accesul este restricționat clienților din România dintr-un motiv simplu, explică Liviu: „N-aș vrea să intre tatăl uneia dintre ele și s-o găsească online.”

Industria videochatului nu este în totalitate atât de curată. Ani la rând, aceste afaceri erau doar un paravan pentru racolare de fete pentru prostituție. Și nici acum, nu s-au schimbat în totalitate lucrurile. „Există Champions League și există divizia B, dacă pot să mă exprim așa. Mă bucur să fac parte dintre cei dintâi”, povestește unul dintre partenerii lui Liviu, care vrea să-și păstreze anonimatul. Traseul său a fost tras la indigo: după corporație a urmat industria de videochat și îi este bine. Iar celelalte businessuri de apartament fac rău imaginii industriei de videochat din România.

Și totuși, este loc destul pentru dezvoltare în industria videochat din România. „Teritoriul este încă virgin, dacă pot să spun așa, se poate dezvolta și inova încă foarte mult în domeniu”, mai spune omul de afaceri.

Industria de videochat din România este estimată la 100 de milioane de euro și mii de fete aleg să lucreze în studiouri de acest gen pentru o perioadă. Ca model, nu poți ieși la pensie din videochat, dar îți poate asigura o viață bună temporar.