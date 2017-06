Cum arată femeia care susține că nu a mâncat de 9 ani

Camila Castello și Akahi Ricardo formează un cuplu și au luat o decizie radicală legată de nutriția lor: ei spun că au renunțat la mâncare pentru că așa trăiesc mai sănătos .

Cei mănâncă doar de trei ori pe săptămână și atunci doar un fruct sau o legumă. Ei sunt adepți ai breatharianismului. Denumirea vine de la cuvântul „breath”, din engleză, care înseamnă „respirație”. Practic, cei doi susțin că se hrănesc cu aer.



Cei doi, care locuiesc în SUA, susțin că nu au mai simțit senzația de foame din 2008. De asemenea, femeia spune că, în timpul primei sarcini, a mâncat doar de cinci ori, în nouă luni. Medicii avertizează însă că astfel de practici sunt foarte periculoase și nu le recomandă o astfel de dietă.

Cuplul susține că reușesc să rămână în viață cu ajutorul „energiei care există în univers și în ei înșiși” și astfel sunt „alimentați cosmic”.

Cei doi afirmă, de asemenea, că timp de trei ani nu au mâncat deloc. Acum, ei mănâncă doar la evenimente sociale sau dacă vor să guste un fruct.

„La primul copil, am încercat sarcina tip brethariană. Foamea era o senzație străină pentru mine și am trăit cu ajutorul luminii și nu am mâncat nimic. Testele de sânge mi-au ieșit perfect, iar copilul meu s-a născut sănătos. Copiii noștri știu despre breatharianism și despre energia care există în univers. Nu vom încerca niciodată să-i schimbăm, așa că o să-i lăsăm să mănânce tot ce vor – legume, pizza, înghețată”, spune femeia.



„Ne dorim ca ei să experimenteze diferitele tipuri de gusturi și să mănânce cât sunt în creștere. Nu ar fi corect să le impunem stilul pe care l-am ales noi”, adaugă femeia.

Ei au spus că un alt avantaj al acestui stil de viață este că dau mai puțini bani pe mâncare și astfel au mai mulți bani pentru a călători.