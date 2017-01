Mii de români au petrecut de Revelion 2017 în marile piețele orașelor din toată țara, unde au ciocnit bucuroși un pahar de șampanie pentru a întâmpina noul an. Zeci de artiști de renume, precum Loredana, Delia, B.U.G. Mafia și Ștefan Bănică jr, au asigurat buna dispoziție la petrecerile din stradă. Începutul noului an a fost unul emoționant pentru 18 cupluri, care și-au unit destinele la Poarta Sărutului din județul Gorj.

De-un spectacol grandios au avut parte mii de oameni care au ales să petreacă Revelionul în stradă. S-au distrat pe cinste la concertul din Piața George Enescu din Capitală.

În ger la petrecerea de Revelion 2017 din București pentru distracție, șampanie și artificii

Cum în termometre n-au fost mai mult de minus 6 grade Celsius, petrecăreții s-au încălzit pe ritmurile muzicii. Pe scenă au urcat zeci de artiști celebri, precum Loredana, Ștefan Bănică jr, Delia și B.U.G. Mafia.

Înfrigurați și entuziasmați deopotrivă, oamenii au ciocnit un pahar de șampanie și au admirat focul impresionant de artificii care a luminat cerul la miezul nopții, timp de 11 minute.

Nu mai puțin de patru tone de materiale pirotehnice au fost folosite pentru spectacolul de la trecerea dintre ani.

Revelion 2017 în Brașov alături de Anna Lesko și DJ Project

Revelionul 2017 a fost sărbătorit în stradă în Brașov, cu muzică și artificii care au alungat, după cum spune tradiţia românilor, toate spiritele rele. Concertele de Revelion din Piaţa Sfatului i-au avut ca invitați pe DJ Project, Anna Lesko şi Trupa Coco. La miezul nopții, în centrul orașului a avut loc un show laser, iar mai apoi focul de artificii a marcat intrarea în noul an 2017.

Revelion 2017 pe pârtia din Predeal

Una dintre cele mai încinse petreceri a avut loc la Predeal. Peste 15.000 de oameni s-au distrat pe pârtia Clăbucet.

„Așa multă lume nu a fost niciodată, cu sigurață. O petrecere super reușită, cu muzică bună și un foc de artificii superb. Ne-am distrat cu toții, localnici sau turiști. Mai mult, nu s-a prea simțit frigul și nu ne mai dădeam plecați”, a povestit Elena, o tânără din Predeal, care a participat la revelionul de pe pârtie.

La Codlea s-a ales muzica de fanfară anul acesta, invitată în promenada orașului fiind fanfara românească „Soli Deo Gloria Brass Band” din Statele Unite ale Americii.

Revelion 2017 în bikini la Băile Felix

Sute de turiști au petrecut Revelionul în bikini în bazinele cu apă termală din stațiunea Băile Felix. Discoteca s-a mutat pe marginea piscine, iar organizatorii au adus un tun imens cu spumă, spre bucuria tinerilor care au dansat în apă.

Peste 7.000 de turiști au ales să-și petreacă Revelionul în pensiunile și hotelurile din stațiunea Băile Felix, județul Bihor, unde locurile de cazare au fost ocupate în totalitate.

De Revelion 2017, 18 cupluri și-au unit destinele la Poarta Sărutului

36 de tineri au petrecut noaptea de Revelion într-un mod cu totul special. Şi-au unit destinele la miezul nopţii sub Poarta Sărutului din Târgu Jiu, județul Gorj.

„Acesta a fost visul meu de când eram mică, am văzut multe căsătorii aici, la televizor, și mi-am dorit mult să mă mărit aici. Iată că s-a îndeplinit,” spune o mireasă.

„Noi împlinim 8 ani de când suntem împreună, e aniversarea noastră. Aici ni s-a părut un loc romantic și am decis să facem aici,”

Potrivit digi24.ro, această tradiţie ţine de 14 ani. Cuplurile trebuie să plătească o taxă de 400 de lei pentru a se căsători în fața operei lui Constantin Brâncuși, devenită simbol al dragostei. După ce au semnat certificatul de căsătorie, tinerii au primit un tort şi o sticlă de şampanie.

Smiley a petrecut de Revelionul alături de mii de oameni în Galați

Deși a fost ger, mii de oameni s-au strâns în stradă la spectacolul organizat în centrul Galațiului. Smiley și trupa sa au cântat pentru ei la cumpăna dintre ani.

,,La mulți ani 2017! Vă doresc să aveți împliniri pe toate planurile, să vă umpleți sufletele de bucurie și să aveți grijă de voi și să zâmbiți mai mult”, a spus Smiley la finalul concertului terminat exact la intrarea în 2017.

La final petrecerea s-a încheiat cu un grandios foc de artificii care a durat zece de minute.

Și pensionarii din Galați au petrecut de Revelion 2017

Dacă acum o săptămână pensionarii din Galați au dat lupte în fața ghișeului Teatrului Muzical pentru a pune mâna pe un bilet de doar 70 de lei la Revelion, în seara dintre ani, oamenii s-au distrat pe cinste. Cu toții au venit în ținute alese, iar multe dintre doamne s-au îmbrăcat special în roșu, așa cum spune tradiția, ca să aibă noroc tot anul.

„E frumos. Îmi place, dar încă sunt supărată cu biletele. Era să nu mai apuc, de fapt chiar credeam că degeaba m-am chinuit. Acum doar ne distrăm”, a spus Constantina Surigiu, o pensionară din Galați. „Doamne ce a fost acolo! Ca în nici un an. S-au împins, s-au rupt haine, eu nu m-am lăsat. Merită, zic eu, e foarte frumos și la banii ăștia nu primeai nicăieri atâtea. O să vin și la anul”, a a povestit Tincuța Bănesan, o altă femeie care s-a distrat la Revelionul pensionarilor din Galați.

Petrecere în frig de Revelion 2017 la Arad

Mii de arădeni au sărbătorit trecerea în noul an în Piața Revoluției din Arad. Deși mercurul din termometre a coborât multe grade sub zero, oamenii au îndurat frigul și au ciocnit o cupă de șampanie ca să întâmpine noul an.

În noaptea dintre ani, pe scena din fața Primăriei Municipiului Arad au concertat trupele locale Nova Band, Hidro Grup 8 și Q Band & Claudia Iuga.

Anda Adam, Voltaj și trupa Cargo au petrecut pe scenă de Revelion 2017 la Constanța

Peste 15.000 de oameni au petrecut Revelionul în Piața Ovidiu don Constanța. Anda Adam a fost primul artist a urcat pe scena din Piața Ovidiu. În ciuda celor -12 grade Celsius resimțite de petrecăreți și artiști deopotrivă, atmosfera s-a încins repede. A urmat Mirela Pană și Cabaret Unique, iar iubitorii muzicii rock au avut parte de un concert de aproape o oră cu trupa Cargo.

Jocul de lasere sincronizate pe muzică a fost cel care a numărat ultimele minute ale lui 2016, iar superbul foc de artificii a deschis anul 2017.

După miezul nopții, oamenii din Constanța s-au distrat pe cinste la concertul trupei Voltaj.

Revelion la Timisoara cu muzică și un impresionant foc de artificii

Și timișorenii au îndurat gerul ca să se distreze la concertele în stradă din noaptea de Revelion. Au venit cu sutele în Piața Operei pentru a sărbători trecerea în noul an.

Pe scena amplasată în fața Operei au urcat, pe rând, DJ Geo Da Silva & Sean Norvis, urmați de trupa Alpha Team și de cei de la Cobzality. Apoi, Ștefan Bănică Jr. a continuat concertul și încins atmosfera, în noaptea dintre ani, scrie opiniatimisoarei.ro.

La miezul nopții, oamenii au cântat și și-au urat tradiționalul „La mulți ani”. Apoi, au urmărit entuziasmați focul de artificii.

Revelion 2017 la Sibiu. 10.000 de oameni au întâmpinat noul an la concertul Carla’s Dreams

Aproximativ 10.000 de oameni au participat la spectacolul organizat de Primăria Sibiu în Piaţa Mare.

Legendara trupă Uriah Heep a cântat mai bine de o oră, iar primarul Astrid Fodor le-a mulţumit celor aproximativ 10.000 de oameni care au venit să petreacă Revelionul în centrul istoric al oraşului, relatează Mediafax.ro.

„A fost un an bun pentru Sibiu, chiar dacă a fost un an mai zbuciumat, fiind unul electoral. Pentru 2017 vă doresc să fiţi sănătoşi, să aveţi numai bucurii şi realizări şi să nu aveţi necazuri. Şi să aveţi mereu un pic de noroc în viaţă. La mulţi ani, sibienilor şi la mulţi ani, turiştilor”, le-a urat Astrid Fodor celor prezenţi în Piaţa Mare înainte de numărătoarea ultimelor cinci secunde din an.

A urmat un foc de artificii care a durat mai bine de 10 minute, apoi, pe scena din Piaţa Mare a urcat una dintre cele mai îndrăgite trupe din România, Carla`s Dreams.

Foc de artificii de aproape 20 de minute în Iași, la Revelion 2017

Mii de oameni au venit în fața Palatului Culturii din Iași, pentru petrecerea în aer liber la cumpăna dintre ani. Au dansat la concertul trupei Alphaville, formație germană care a venit pentru prima oară în Iași. Artiștii au cunoscut celebritatea în anii ’80 pentru hiturile „Big in Japan“, „Forever Young“ şi „Sounds like a melody“.

Intrarea în noul an a fost sărbătorită printr-un foc de artificii care a durat aproape 20 de minute, informează ziaruldeiasi.ro.