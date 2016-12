Sute de turiști au lăsat frâu liber distracției, după ce au aflat că se schiază la Păltiniș, județul Sibiu. A fost vreme bună pe pârtie, iar zăpada artificială produsă de tunuri a rezistat, chiar dacă temperaturile au fost pozitive. Totul spre bucuria iubitorilor sporturilor de iarnă care n-au ratat ocazia de a face mișcare în aer liber. După ce au schiat, s-au dat cu sania sau cu sacul pe derdeluș, oamenii s-au relaxat la un pahar de vin fiert.

Din Timişoara,Galaţi, Deva sau Aiud, sute de oameni au lăsat grijile de-o parte sâmbătă şi au urcat pe pârtia din Păltiniş.

„E super! Îmi place foarte mult. Nu am mai schiat anul acesta. Am venit special aici, pentru că am auzit că s-a aşezat zăpada şi e bună pârtia”, a spus Bianca, de la Timişoara, care a venit însoţită de mai mulţi prieteni.