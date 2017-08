Cum se traduce psihologic expresia lui Donald Trump «FOC și FURIE». Psihologia limbajului nediplomatic folosit de diplomați

Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, explică mesajul din spatele vorbelor dure ale președintelui SUA la adresa Coreei de Nord. Află de ce a ales Donald Trump să folosească un limbaj desprins parcă din filmele cu super-eroi, în dauna expresiilor diplomatice.

Aflat în acestă săptămână la Bedminster, în New Jersey, președintele Donald Trump a susținut o conferință de presă în care a lăsat diplomația la o parte. Referindu-se la amenințările reprezentate de sporirea puterii militare a Coreei de Nord, Trump a declarat că aceste amenințări vor fi întâmpinate cu… FOC și FURIE. Mesajul a fost repetat la interval de câteva secunde, iar celor două cuvinte li s-a adăugat un al treilea: PUTERE. La prima vedere, pare a fi un limbaj care nu are nimic în comun cu diplomația. Cum se justifică acest mod de adresare și ce ținte psihologice are aflăm de la psihologul Libertatea.

“Oficialii de la Phenian au o psihologie simplă și nu prea înteleg mesajele diplomatice”

Personalitatea lui Donald Trump nu este una înclinată către diplomație. Iar limbajul la adresa Coreei de Nord este transmis cu țintă fixă către liderul Kim Jong-Un, care la rândul său nu are mari abilități diplomatice. El nu este familiar cu întrunirile internaționale, nici cu protocolul sau limbajul specific șefilor de state sau guverne. Trump a vorbit pe limba unui conducător care nu ascultă decât de forța pumnului, adică exact aceea pe care o folosește în propria țară. Dacă Donald Trump ar fi folosit cuvinte ca “represalii”, “consecințe” ori “repercusiuni”, oficialii de la Phenian, care au o psihologie simplă, s-ar fi întrebat: “Oare ce a vrut ăsta să spună?”. Trump a bătut șaua ca să priceapă iapa, susține psihologul.

Amenințările directe între statul comunist Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, unul dintre puținii dictatori ai lumii rămași la putere și Statele Unite ale Americii, au escaladat în acestă săptămână. Motivul este reprezentat de creșterea puterii militare și a extinderii razei de acțiune a rachetelor coreene. Phenianul se află, conform specialiștilor, în posesia unor focoase nucleare care ar putea fi montate pe rachete cu rază lungă de acțiune. Acestea ar putea atinge chiar și continentul american. Insula Guam, teritoriu American din oceanul Pacific, ar fi, conform strategilor militari, una din țintele predilecte ale regimului comunist. Insula se află la 3.400 de kilometri de Coreea de Nord.

“Orice opțiune e luată în considerare, inclusiv cea militară”

“Cuvintele FOC, FURIE, PUTERE, rostite de Donald Trump sunt, din punct de vedere psihologic, ca niște lovituri de ciocan menite să transmită fără ocolișuri ideea că orice opțiune e luată în considerare, înclusiv cea militară. Ca dovadă, Trump a ieșit public după conferința de presă și a adăugat că tot țara pe care o conduce are cele mai puternice arme. Deși votanții lui Donald Trump spun că realizarea cea mai mare a președintelui american în acest mandat ar fi să scape lumea de dictatorul Kim Jong-Un, un conflict armat nu ar conveni nici Statelor Unite, în acest moment, deși ar câștiga confruntarea militară, fiind partea care ar sângera cel mai puțin”, crede Cezar Laurențiu Cioc, psiholog la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Potențialului Uman din București.