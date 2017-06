Cum va fi vremea în weekend, pe 10 și 11 iunie. Vremea se va încălzi în toată ţara, dar un nou val de ploi va pune treptat stăpânire pe jumătatea vestică a țării, anunță meteorologii.

Cum va fi vremea în weekend, pe 10 și 11 iunie. Vremea la mare

Pe litoral, norii se vor risipi treptat, iar maximele vor ajunge şi la 24 de grade Celsius. Duminică, aspectul vremii se va îmbunătăţi semnificativ pe litoral. Turiştii vor avea parte şi de momente însorite, iar maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius în staţiuni. În apă mării, termometrele nu vor indica mai mult de 20-21 de grade.

Cum va fi vremea în weekend, pe 10 și 11 iunie. Vremea la munte

Odată cu apropierea serii, aversele de vară se vor înmulţi în zona de munte. Nu vor lipsi fenomenele electrice şi intensificările de scurtă durată ale vântului, iar pe spaţii mici vor fi căderi de grindină. Izolat, în Carpaţii Occidentali şi în Carpaţii Meridionali se vor acumula mai mult de 20l de apă/mp. În ceea ce priveşte temperaturile, acestea nu vor trece de 19 grade Celsius.

Cum va fi vremea în weekend, pe 10 și 11 iunie. Vremea în țară și la București

Prima zi de weekend va începe cu vreme frumoasă în toată ţara. Totuşi, din orele serii, norii vor strânge rândurile în jumătatea vestică a teritoriului unde va începe să plouă.

Vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi condiţii de gridină, iar cantităţile de apă vor putea depăşii 20l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 30 de grade Celsius, cu mai ridicate valori în Oltenia.

Locuitorii Capitalei vor avea parte de soare pe aproape tot parcursul zilei. Astfel, maximele vor reuşi să urce până la 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla în general liniştit. Presiunea aerului se va situa la o valoare mai mică decât cea normal, potrivit Digi 24.

Cum va fi vremea în zilele următoare

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL

12.06.2017 ORA 09 – 13.06.2017 ORA 09

IN ŢARĂ

Vremea se va incălzi fată de intervalul precedent. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 31 de grade, iar minimele intre 10 si 19 grade, posibil usor mai coborate in estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu innorări temporare si pe arii restranse, averse si descărcări electrice, mai ales pe parcursul zilei, indeosebi la deal si la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar de scurtă durată, in timpul ploilor si in celelalte regiuni. Izolat, cantitătile de apă mai pot fi insemnate si se mentin conditii de grindină.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil cu innorări trecătoare, dar conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL

13.06.2017 ORA 09 – 14.06.2017 ORA 09

IN ŢARĂ

Vremea va fi in general frumoasă si va continua să se incălzească, devenind local călduroasă, in special in regiunile vestice, sudice si de sud-est. In nordul si nord-estul tării, precum si la munte, vor fi innorări temporare, insă doar pe arii restranse, se vor semnala ploi de scurtă durată. In rest, cerul va fi variabil la senin. Vantul va sufla, in general, moderat pe parcursul zilei, indeosebi in jumătatea de vest a teritoriului, in timp ce in restul zonelor si a intervalului va fi slab. Temperaturile maxime se vor incadra intre 25 si 33 de grade, iar cele minime intre 9 si 20 de grade.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi predominant frumoasă si se va incălzi. Cerul va fi variabil la senin, iar vantul va sufla slab pană la moderat. Temperatura maximă se va situa in jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 16…17 grade.

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL

14.06.2017 ORA 09 – 15.06.2017 ORA 09

IN ŢARĂ

Vremea se va răcori, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi in crestere. Cerul va prezenta innorări temporar accentuate si se vor semnala averse si descărcări electrice, ziua pe arii restranse in special in nord, centru, nord-est si la munte, iar seara dar mai ales noaptea local in est si in sud-est. Vantul va sufla moderat, in prima parte a intervalului, in majoritatea regiunilor; in zona montană inaltă, va avea unele intensificări, insă, intensificări de scurtă durată vor fi si in celelalte regiuni, in timpul ploilor, izolat si trecător chiar cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20 si 31 de grade, iar cele minime intre 8 si 18 grade.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va răcori, iar spre seară si pe parcursul noptii vor fi manifestări specifice instabilitătii atmosferice, respectiv innorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vantului. Temperatura maximă se va situa in jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă de 15…16 grade.

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL

15.06.2017 ORA 09 – 18.06.2017 ORA 09

IN ŢARĂ

Regimul termic va fi caracterizat de valori, in general, apropiate de cele climatologic specifice acestei perioade din an, iar temporar se vor semnala ploi de scurtă durată in special in nordul, centrul si estul tării, precum si la munte.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale, iar probabilitatea de aparitie a ploilor, de scurtă durată, va fi ridicată.

