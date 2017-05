UPDATE. Curtea de Apel Bucureşti amână, din nou, pronunțarea sentinței în dosarul lui Radu Mazăre

Citește și: Radu Mazăre, bănuit de luare mită. Fostul primar a ajuns în fața magistraților

„După un proces dificil, maraton, cu expunere media şi încărcătură publică, mă fugăresc ziariştii la fiecare termen, îmi pare teribil de rău nu pentru mine, ci pentru 36 de oameni nevinovaţi. Cred cu tărie şi sper că această încărcătură publică nu va afecta soluţia. De zece ani eu şi toţi aceşti oameni suntem acuzaţi că am furat 115 milioane de euro. Sigur, am încercat să explic public, de doi ani nu mai fac acest lucru. În expertiza judiciară depusă să rezulte că evaluările lui Dima au fost mai mari… e un mare semn de întrebare. Dumneavoastră aţi binevoit şi aţi apelat la un expert, pentru că aveţi altă meserie. La fel şi eu. Ca să nu fim acuzaţi, am apelat atunci la evaluator şi noi. Au fost atunci şase, şapte evaluatori, numai domnul Dima a fost acuzat că a subevaluat”, a spus Mazăre la ultimul termen al procesului de la Curtea de Apel Bucureşti.

Citește și: EXCLUSIV / Asta-i afacerea lui Radu Mazăre din Madagascar. Fostul primar al Constanței are un complex de bungalouri în Oceanul Indian

Fostul primar Radu Mazăre a mai declarat că tot timpul s-a bazat pe specialişti şi că, după ce a fost acuzat, a început să înveţe şi el. „Nu am însă pretenţia că sunt specialist. (…). Rechizitoriul abundă în acuzaţii cu caracter editorial. Încă nu înţeleg, după 12 ani de zile, acuzaţiile. Nu am cunoscut notificatorii şi cumpărătorii, cu mici excepţii: doamna Barbu şi Puşcaş. (…) Doamna preşedintă, mă consider nevinovat şi solicit şi va rog să ne achitaţi”, a încheiat Mazăre.

Apărătorii fostului primar ceruseră, în 3 aprilie, la Curtea de Apel Bucureşti, achitarea acestuia în dosarul plajelor retrocedate, pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de către reprezentanţii Consiliului Local, iar Prefectura nu a avut obiecţii în urmă votului.

Cu cinci zile înainte, procurorii DNA ceruseră Curţii de Apel Bucureşti să dea pedepse maxime pentru Radu Mazăre, Nicuşor Constantinescu şi Cristian Borcea în dosarul retrocedărilor frauduloase de plaje din judeţul Constanţa, în timp ce pentru alţi inculpaţi au solicitat să se constate încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris, în condiţiile în care acest caz se judecă de aproape nouă ani.