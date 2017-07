Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a zguduit vineri dimineaţă mai multe oraşe turistice din zona Mării Egee, fiind resimțit în Grecia și Turcia. Cel puțin 200 de persoane au fost rănite, iar două au murit, relatează Reuters.

UPDATE 7.44: Cele două persoane care au murit în insula elenă Kos în urma seismului erau cetățeni străini, a anunțat primarul insulei. Oamenii nu au fost încă identificați, însă potrivit presei elene au murit după ce tavanul unei clădiri s-a prăbușit peste ei.

Seismul s-a produs la zece kilometri sud de stațiunea Bodrum şi la 16 kilometri nord-est de Kos, la o adâncime de doar zece kilometri. Primarul din Kos a declarat că s-au înregistrat două decese şi mai mulţi răniţi.

Totodată, în urma seismului, numeroase clădiri s-au prăbușit, iar imaginile de pe insula Kos arată că valurile provocate de seism au adus mai multe crengi de copaci și noroi. De asemenea, în cartierul Gumbet, din Bodrum, mai multe magazine au fost avariate de tsunamiul de mici dimensiuni.

'We were all screaming': Quake-struck tourists in Greece and Turkey describe night of chaos https://t.co/06nRGNSVJx pic.twitter.com/j03zcP90bC

— Telegraph News (@TelegraphNews) July 21, 2017