Cutremur Italia. Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a avut loc, miercuri dimineață, la 3.36, ora locală (4.36 ora României), în centrul Italiei. Potrivit presei din Italia, 281 de persoane au murit și sute de oameni sunt prinși sub dărâmături. Autoritățile italiene au decretat au decretat ziua de sâmbătă zi de doliu național.



Românii afectaţi de cutremur pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon: Ambasada României în Italia (0039) 06 835 233 58, (0039) 06 835 233 56, Consulatul General al României la Bologna (0039) 051 5872120, (0039) 051 5872209.

Cutremur Italia. Sumar

Cutremur Italia. LIVE UPDATE

UPDATE 08.40:Primarului din Amatrice, oraşul cel mai afectat de seism, a declarat că ar fi un miracol dacă va mai fi găsit cineva în viaţă. Operaţiunile de salvare încep să se restrângă.

UPDATE 08.25/27 august: Astăzi este zi de doliu în Italia, în memoria victimelor cutremurului devastator de miercuri cu magnitudinea de 6,0. Prim-ministrul italian Matteo Renzi este aşteptat să participe la funeraliile victimelor din Arquata, unul dintre oraşele care a avut cel mai mult de suferit în urma cutremurelor din Italia. Potrivit autorităților italiene, 281 de oameni și-au pierdut viața, printre care și opt români, 388 au fost răniți, iar 2.500 de oameni au rămas fără locuință. MAE a anunțat vineri seara printr-un comunicat că 19 români sunt, de asemenea, dați dispăruți.

UPDATE 23.30: Bilanțul seismului s-a modificat din nou, autoritățile anunțând un număr de 281 de morți. Alte sute de persoane au fost rănite în urma cutremurului.

UPDATE 19.35: Bilanțul seismului a ajuns la 278 de morți, potrivit presei italiene. Totodată, în urma cutremurului de miercuri dimineață, nivelul solului a scăzut cu 20 de centimetri în comuna Accumoli, aflată în regiunea Lazio, a constatat Institutul Naţional de Fizică a Pământului şi Vulcanologie, potrivit TGcom24. Deformări ale solului au fost observate pe o lungime de câţiva kilometri între localităţile Amatrice şi Norcia.

#Terremoto I danni casa per casa con la mappa satellitare di Copernicus https://t.co/Ya0lvo0FeH pic.twitter.com/3sztJe8CAp — la Repubblica (@repubblicait) August 26, 2016

UPDATE 19.20: Seismul a avariat sau a distrus 293 de clădiri istorice, a anunțat ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini. În centrul istoric din Amatrice, o comună inclusă pe lista ”celor mai frumoase sate ale Italiei” de Ministerul Culturii italian în 2015, nu a mai rămas aproape nimic neatins în urma cutremurului de miercuri dimineață.

UPDATE 18.20: Alți doi români au decedat în urma seismului din Italia, anunță MAE. Numărul românilor care au decedat în urma cutremurului se ridică la opt, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de Ministerul român al Afacerilor Externe. Totodată, 19 români sunt dați dispăruți, mai informează instituția.

UPDATE 16.26: Autoritățile italiene au decretat ziua de sâmbătă zi de doliu național, relatează La Repubblica. Totodată, sâmbătă vor avea loc funeralii naționale pentru victime, la Ascoli Piceno, capitala provinciei Marche. La ceremonia organizată la Domul din localitate va lua parte şi preşedintele italian, Sergio Mattarella.

UPDATE 15.05: Echipele de salvare au anunțat că în Amatrice au reușit să scoată de sub ruine 238 de persoane în viață. După ultimele replici autoritățile au decis să interzică accesul în sat, unde mai au voie doar echipele de salvare. Locuitorii care au supraviețuit seismului au fost evacuați.

UPDATE 15.00: La Repubblica anunță că Ascoli Piceno, capitala provinciei Marche, autoritățile italiene vor organiza sâmbătă funeralii naționale pentru victimele seismului de la Amatrice.

UPDATE 12.00: Preotul Bogdan Gheorghică de la Parohia Ortodoxă „Sfântul Proroc Elisei” din Fermo a confirmat, vineri, pentru Mediafax, că micuţul de 12 ani este cel de-al şaselea român din Italia în cazul căruia MAE a confirmat decesul, în urma cutremurelor din centrul Italiei. Ziarul Emigrantul din Italia a anunțat încă de ieri moartea copilului, Emanuel Bulmoaga. Mama acestuia, Irina, se află internată în spital și a fost vizitată de Ambasadorul României în Italia.

UPDATE 11.15: Bilanțul morților în urma cutremurului din Italia, de miercuri dimineața, continuă să crească. La Repubblica anunță 268, dintre care 208 persoane decedate în Amatrice, 49 în Arquata și 11 în Accumoli.

UPDATE 09.25: Protecția civilă italiană a anunțat un nou bilanț. Numărul morților a ajuns la 267, iar al răniților la 387. Reprezentanții italieni spun că seismul cu magnitudinea de 6,0 a fost urmat de 928 de replici, 57 având loc doar în ultimele opt ore.

UPDATE 08.10: Premierul italian Matteo Renzi, care a convocat joi seară o şedinţă de urgenţă a Guvernului, a decis să aloce, în prima etapă, 50 de milioane de euro pentru reconstrucţie. În plus, Renzi a anulat taxele pentru locuitorii din zona afectată şi a anunţat o nouă iniţiativă, “Case italiene”, menită să împiedice construcţiile precare. El a avertizat, însă, că este absurd ca cineva să creadă că Italia poate construi case complet rezistente la seisme. Bilanțul oficial al Protecţiei Civile italiane anunță până acum 365 de răniți și 250 de morți, printre care șase români.

UPDATE: 7.50: MAE a anunțat printr-un comunicat că un al șaselea tomân și-a pierdut viața în urma seismului din Italia.

UPDATE 07.30/ 26 august: Italia a declarat stare de urgenţă în regiunile cele mai afectate de cutremurul de miercuri, iar speranţa de a găsi supravieţuitori este din ce în ce mai mică, pe măsură ce trece timpul. Echipele de salvare au continuat să caute semne de viaţă, sub dărâmături, şi în cea de-a doua noapte de la producerea tragedie. Cu toate acestea, eforturile depuse de cei 5.400 de salvatori sunt îngreunate de sutele de replici seismice care au avut loc. Presa italiană anunță că seismul de miercuri a avut peste 700 de replici, iar doar noaptea trecut aceștia au simțit peste 40, cea mai mare având o magnitudine de 4.8, și a avut loc vineri dimineața la 06.28.

UPDATE 23:30 Primarul comunei Avrămeni, Ioan Bucatariu, a anunțat că familia Maricicăi Iosub, una dintre româncele decedate în Italia, a fost înștiințată oficial de decesul tinerei, scrie botosaneanul.ro.

UPDATE 20:48 Preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia, Eugen Terteleac, susţine că, din informaţiile pe care le are, 12 români şi-au pierdut viaţa în cutremurul din Italia, iar alţi nouă sunt internaţi la spital la Rieti. „Sunt 12 români care şi-au pierdut viaţa, iar la spital la Rieti sunt internaţi 9 răniţi, din care doi sunt în stare gravă, din informaţiile pe care le-am aflat de la Protecţia Civilă din Italia. Ne aşteptăm la un număr foarte mare de victime pentru că în această zonă locuiesc foarte mulţi români, mulţi dintre ei fiind neînregistraţi la autorităţi. În provincia Rieti estimăm că sunt 8.000 de cetăţeni români rezidenţi legal sau cu formă provizorie”, a spus reprezentantul Asociaţiei Românilor din Italia, potrivit Realitatea TV, susţinând că şi numărul românilor daţi dispăruţi este mult mai mare decat cel comunicat de MAE. Întrebat despre datele prezentate de MAE, care indică mult mai puţine victime, preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia a spus: „Ministerul de Externe are nişte proceduri, probabil că încearcă să verifice aceste informaţii din mai multe surse”.

UPDATE 20:03 Cutremurul din Italia a avut până acum aproximativ 500 de replici. Dintre acestea, doar 55 au fost resimțite. Operațiunile de salvare continuă.

UPDATE 19:35 MAE: ”Potrivit ultimelor informații, numărul cetăţenilor români răniţi în urma cutremurului care a afectat regiunea centrală a Italiei a crescut la 5. În ceea ce privește semnalările privind cetățenii români dați dispăruți, numărul cazurilor aflate în atenția Ministerului Afacerilor Externe este, până la acest moment, de 18 persoane. Verificările complexe sunt efectuate de echipele consulare mobile atât în baza informațiilor oficiale furnizate de către autoritățile italiene cât și a celor primite din partea familiilor celor dispăruți”.

UPDATE 19.20: Bilanțul a fost din nou revizuit de autoritățile italieni, însă de această dată în creștere. Nu mai puțin de 250 de persoane au murit până acum, iar alte câteva sute sunt rănite. Și în această noapte, peste 2.500 de oameni vor dormi în corturi și în adăposturile improvizate. Unii dintre ei, chiar dacă încă au locuințele întregi, se tem să se întoarcă acasă din cauza replicilor care au ajuns deja la 500.

UPDATE 17.50: O alta fetiță, în vârstă de 4 ani, pe nume Giorgia Rinaldo, a fost salvată de sub ruine după 20 ore, din orașul Pescara del Tronto, unul dintre orașele cele mai afectate. Sora ei, în vârstă de 9 ani, care se afla lângă ea, nu a supraviețuit.

UPDATE 16.45: Un nou cutremur de 4,3 grade pe scara Richter a zdruncinat joi, din nou, zona centrală a Italiei la ora 14,36, informează publicația Emigrantul pe pagina de facebook, având epicentrul în Amatrice. Clădirile care rămăseseră parțial în picioare au căzut la pământ. Echipele de intervenție continuă să caute cu disperare pe sub ruine. În această dimineață, un băiețel român de 12 ani a fost scos mort de sub dărâmături, în timp ce mama sa a fost transportată cu ambulanța la spitalul din Rieti. Se presupune că este vorba de copilul care era dat dispărut și despre care inițial s-a spus că ar avea 11 ani.

UPDATE 16.43: Potrivit ziarului în limbă română Emigrantul din Italia, situația din localitățile afectate de cutremurul cu magnitudinea de 6,0 devine din ce în ce mai tragic. Acesta susține că deși numărul oficial al morțitlor este de 241, acesta depășește neoficial 280 de morți, în condițiile în care multe dintre persoanele decedate n-au fost încă recunoscute de familia. Mai mult, deși MAE a anunțat printr-un comunicat că în urma seismului și-au pierdut viața 5 români, publicația menționată susține că numărul acestora a ajuns la 12, însă câțiva dintre ei nu au fost încă indentificați de familii. Este vorba de 11 femei și un bărbat, care a fost găsit în urmă cu puțin timp. Printre acestea s-ar număra Maricica Iosub din Botoșani și o colegă de a ei, originară din Bârlad. Printre decedați se mai află și o femeie din Tulcea.

UPDATE 16.15: Trei români au murit doar în localitatea Amatrice, în urma cutremurului produs în centrul Italiei, potrivit preotului Bogdan Gheorghică. Împreună cu o familie de români, el caută un copil în vârstă de 11 ani, care a fost dat dispărut şi a cărui mamă a fost rănită şi se află în spital.

UPDATE 15.55: În timp ce Ministerul Afacerilor Externe anunţă că au murit cinci români, un reprezentant al diasporei susține că ar fi vorba despre 10 conaționali care au pierit.

„În acest moment, neoficial se vorbeşte despre 10 români decedaţi în partea Rieti, nordul Lazio. În legătură cu persoanele dispărute, problema este că mulţi români sunt plecaţi în concediu în această perioadă. Apoi, foarte mulţi români din Italia lucrează la negru, ei nu există în nicio evidenţă, deci nu se ştie numărul lor”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Radu Nicolae, secretarul sindicatului Unioni Italiana del Lavoro (UIL).

UPDATE 15.40: Încă o familie din Adăseni, Botoșani, a fost îndoliată astăzi. Rudele au fost anunțate de moarte lui Petru Ahergheligita, un alt tânăr de 29 de ani care lucra în Italia și care a pierit în urma seismului cu magnitudinea de 6.0. Se pare că românul a făcut un infarct în urma cutremurului puternic.

UPDATE 14.30: Protecția civilă a revizuit bilanțul seismului din Italia de la 247 la 241 de morți. Însă, acesta este provizoriu și ar putea crește în orice moment. Autoritățile au anunțat că numărul victimelor ar putea să îl depășească pe cel al seismului din 2009 din Aquila, potrivit Tgcom24.

UPDATE 14.00: Publicația italiană La Repubblica susține că premierul Italiei, Matteo Renzi, a declarat că numărul răniților a ajuns la 368 și că mii de oameni au fost strămutați.

UPDATE 13.40: MAE a anunțat într-un comunicat că numărul românilor morți în cutremurul cu magnitudinea de 6,0, ce a lovit inima Italiei a ajuns la cinci. Alți 11 sunt dați dispăruți.

UPDATE 12.38, 25 august: Primarul comunei Avrămeni, Ioan Bucatariu, a anunțat că familia Maricicăi Iosub a fost anunțată oficial de decesul tinerei. Se pare că românca a fost găsită moartă în pat. Maricica Iosub este a treia româncă declarată moartă în urma cutremurului devastator care a lovit centrul Italiei.

UPDATE 11.25, 25 august: Dacă autorităţile şi familia nu ştiu încă nimic despre botoşăneanca Maricica Iosub, originară din Avrămeni, cu care nu s-a putut lua legătura din noaptea în care s-a înregistrat cutremurul ce a pus la pământ localitatea Amatrice din Italia, o altă botoşăneancă a fost salvată. Primarul comunei Avrămeni, Ioan Bucatariu, spune că are informaţii despre salvarea unei femei din comună şi a copilului ei.

„Emanuela Barariu a fost salvată de sub dărâmături, alături de copilaşul ei, şi este în spital. Inițial s-a crezut că soțul său nu a supraviețuit, dar se pare că și acesta este la spital. Despre doamna Maria Iosub nu avem niciun fel de informaţii, mai devreme am vorbit cu tatăl doamnei şi nu ştia nimic despre ea. Sperăm să fie găsită în viaţă”, a declarat Ioan Bucatariu.

UPDATE 10.55, 25 august: Protecția civilă din Italia a anunțat că în cursul nopții seismul a mai avut peste 60 de replici, cea mai intensă, având loc la 5.17,ora locală, cu o magnitudine de 4,5, epicentrul fiind în apropiere de Accumoli și Arquata. Autoritățile au declarat că este imposibil să determine câți oameni lipsesc, însă au început să facă liste. Bilanțul tragediei devine din ce în ce mai tragic și crește de la o oră la alta.

UPDATE 10.45, 25 august: MAE a confirmat joi dimineață că un al doilea cetățean român și-a pierdut viața în urma seismului cu magnitudinea de 6.0 din inima Italiei. Este vorba de o femeie de 36 de ani, Aurelia Dogaru (foto), originară din Dolj. Trupul femeii a fost descoperit alături de cel al soţului, cetăţean italian, iar copilul acestora, în vârstă de 9 ani, a fost salvat de pompieri şi dus la spital. Mama româncei a aflat de pe internet că fiica ei a decedat, potrivit news.ro.

UPDATE 10.25, 25 august: Salvatorii nu au oprit căutările nici în timpul nopții și au continuat să sape disperați printre munții de moloz ai clădirilor dărâmate. În orașul Pescara del Tronto, unul dintre cele mai afectate de cutremur, unde toate casele au fost dărâmate complet sau parțial, aceștia susțin că au avut parte de o adevărată minune.Ei au reușit după 17 ore de căutări să scoată de sub ruine în viață o fetiță de 10 ani, pe nume Giulia.

UPDATE 7:40, 25 AUGUST: Potrivit celui mai nou bilanţ, numărul celor care şi-au pierdut viaţa în cutremurul din Italia este de 247. Printre victime, se află şi doi români. Alţi 8 conaţionali sunt daţi dispăruţi, în timp ce patru se află la spital, potrivit unui comunicat MAE.

UPDATE 23.45: Amatrice este un sat pitoresc unde a fost creat amatriciana, unul dintre sosurile favorite de paste din Italia. În plus, este o destinaţie foarte populară în rândul locuitorilor capitalei care vor să se bucure de răcoarea muntelui în timpul verii. Când s-a produs cutremurul, la ora locală 3.36 (4.36 ora României), zona era plină de turişti. Trei minute mai târziu, ceasul din oraş, care data din secolul al XIII-lea, s-a oprit.

Locuitorii din zonă de plâng că nici o clădire din zonă nu a fost reabilitată recent deși unele sunt vechi de mai bine de 200 de ani. Oamenii susțin că tragedia ar fi putut fi evitată dacă autoritățile ar fi luat măsuri după cutremurul din 2009 care a avut loc într-un orășel asemănător, L’Aquila, unde 300 de oameni au murit.

UPDATE 23.00: Printre românii dispăruţi în Italia se află o româncă în vârstă de 45 de ani, Aura Popa, şii fiica acesteia, Angela Aurora, în vârstă de 12 ani, scrie presa locală, precizând că şi soţul româncei, italianul Giacomo Dell’Otto, de 52 de ani, este de negăsit. Familia locuia în Sezze, dar în noaptea cutremurului cei trei erau la proprietatea lor din Amatrice.

UPDATE 22.45: Potrivit ziarului de limbă română Emigrantul din Italia, românul mort în seism este o femeie, în vârstă de 59 ani, care a fost prinsă sub dărâmături. O altă româncă, măritată cu un italian, se află încă sub ruine, iar o a treia româncă a fost salvată în localitatea Torrita și a fost internată. În acest timp, preotul ortodox Constantin Holban din provincia Rieti vorbește despre două românce care ar fi căutate sub dărâmături la Amatrice. Totodată, Ionuţ Radu, preot ortodox în Perugia, a declarat că are informații despre un cuplu de români din Terni venit să-şi petreacă vacanţa la Amatrice și care acum nu sunt de găsit.

UPDATE 21.40: Premierul Dacian Cioloș transmite un mesaj de condoleanțe Guvernului Republicii Italia, în care își exprimă solidaritatea cu poporul italian și compasiunea față de familiile victimelor afectate de cutremurul produs în cursul nopții.

‘În aceste momente tragice suntem alături de comunitatea italiană din Amatrice și de toți cetățenii Italiei, loviți de consecințele teribilului cutremur. Am aflat cu profundă tristețe că și un cetățean român și-a pierdut viața, iar alți semeni ai noștri sunt răniți sau dați dispăruți în urma seismului care a avut loc în Italia. Suntem alături de familia greu încercată și de concetățenii noștri aflați în suferință. MAE și Misiunea diplomatică a României la Roma vor acorda tot sprijinul și asistența necesare”.

UPDATE 20.25: Reprezentanții parchetului din zonă au anunțat că noul bilanț ajunge la 120 de morți, 100 de răniți și 150 de dispăruți. Cutremurul a fost urmat de 200 de replici.

UPDATE 20.00: Bilanțul tragediei continuă să crească, anunță autoritățile din Peninsulă. Nu mai puțin de 80 de persoane au fost declarate decedate până la această oră. În acest timp, o filmare făcută deasupra orașului Amatrice a surprinse dimensiunile dezastrului. Străzi întregi sunt acoperite de ruine, iar sute de case au dispărut complet.

UPDATE 18.55: Printre românii dați dispăruți se numără și Maricica Iosub (foto), care era angajată la un restaurant. Plecată de 15 ani din Botoșani, are o soră la Roma și încă un frate și o soră în țară. Iuliana Iosub, una dintre surorile Maricicăi ne-a povestit că încă de dimineață încearcă să dea de Maricica, dar fără succes. În acest timp, Vilioara Iosub, sora care se află în Italia a mers la fața locului, însă autoritățile îi țin la intrarea în oraș Amatrice.

”Am văzut la știri imagini chiar de pe strada pe care locuia Maricica și cred că printre clădirile prăbușite se numără și blocul ei. Așteptăm acum să ne spună că au identificat cadavrul…”.

UPDATE 18.45: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că un român și-a pierdut viața în urma seismului devastator din Italia, doi au fost răniți și alți nouă sunt dați dispăruți.

UPDATE 18.10: Guvernul a făcut apel la populație să doneze sânge pentru victimele cutremurului. Armata a fost mobilizată pentru a participa la operațiunile de salvare.

UPDATE 17.20: O fetiță de doar nouă luni a fost scoasă fără suflare de sub dărâmăturile din Arquata, iar una de 18 luni a murit la spitalul din Ascoli Piceno. Părinții fetiței de 18 luni au fost salvați și se află, în prezent, internați în spital. Însă, situația este cu atât mai dramatică, cu cât mama micuței este o supraviețuitoare a seismului de 6,4 grade din Aquila. Ea s-a mutat în Ascoli, imediat după tragedia din 2009 și după experiența teribilă pe care a trăit-o acolo. La Repubblica susține că, în prezent, 157 de oameni sunt spitalizați în regiunea Lazio.

UPDATE 17.00: Bilanțul cutremurului cu magnitudinea de 6.0 devine din ce în ce mai tragic. Protecția civilă a anunțat că numărul morților a ajuns la 73 (53 de morți doar în Amatrice și Accumoli, iar alte 20 în Arquata), peste 100 de persoane sunt rănite și peste 100 sunt date dispărute.

UPDATE 15.50: Cutremur Italia – Agenția italiană Ansa anunță că bilanțul victimelor a crescut acum la 63 de morți, dintre care mulți sunt copii. Jurnaliștii italieni susțin că se mai află oameni sub dărâmături, iar cei mai mulți sunt în localitatea Amatrice. Cadavrele au fost depozitate în două curți. Seismul cu magnitudinea 6,0 a durat două minute și jumătate.

UPDATE 15.33: Publicația italiană La Repubblica anunță că numărul morților a ajuns la 60.

UPDATE 15.18: MAE a anunțat a preluat patru apeluri telefonice din partea unor cetățeni români aflați în zona afectată de cutremur și din partea rudelor acestora și acordă asistență consulară de specialitate, prin efectuarea tuturor demersurilor necesare în acest sens.

UPDATE 14.35: A fost recuperat în urmă cu puțin timp, trupul neînsuflețit al unei fetițe de șapte ani, Andrea Serafini. Aceasta este sora geamănă a uui alt băiețel care a fost transportat de urgență cu un elicopter la un spital din Roma. Rudele copiilor sunt devastate, mai ales mătușa, Maria Rita, care îi avea în grijă. Aceasta a declarat că e convinsă că și Simon va muri, pentru că acesta era în stare critică.

UPDATE 14.25: Pentru salvarea răniților aflați sub dărâmături, s-au format echipe de voluntari, printre care se află și români. „Sunt destui români în zonă, am înțeles că s-a format o echipă printre care sunt și români, eu sunt mândră de asta. Sunt voluntari români acolo care dau o mână de ajutor la salvarea persoanelor care mai cer ajutor în Italia. E o atmosferă tristă, toată lumea e preocupată de ce se poate întâmpla,” a declarat Aurelia Ceoromila pentru digi24.ro.

UPDATE 13.54: Autoritățile italiene anunță un nou bilanț. Acesta a ajuns la 45 de morți, dintre care 35 au fost înregistrați doar în Amatrice. Această localitate din provincia Rieti, alături de Accumoli și de Arquata del Tronto sunt zonele cele mai puternic afectate de cutremur, susține www.tgcom24.

UPDATE 13.50: Premierul Matteo Renzi susține o conferință de presă cu privire la cutremurul care a lovit centrul Italiei. El a mulțumit voluntarilor și protecției civile ce ajută la operațiunea de salvare. „E timpul să plângem, dar și să acționăm, precizând că Italia își plânge conaționalii care au pierit în urma devastatorului seism. „Multumesc celor care au săpat chiar și cu mâinile goale printre ruine. Operațiunea de salvare continuă și trebuie să ne rpegătim pentru urgențele ce vor apărea în următoarele ore, zile și săptămâni. Prioritatea noastră este să continuăm să săpăm ca să găsim supraviețuitori”, a spus acesta.

UPDATE 13.40: Guvernul italian a anunțat pe Twitter că ministrul pentru infrastructuri, Graziano Delrio, și șeful Protecției civile, Fabrizio Curcio, vor ajunge în curând în zonele afectate de cutremur.

Renzi in contatto con Protezione civile, a breve Delrio e Curcio nelle zone colpite #terremoto https://t.co/GOve4rpMqI — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) August 24, 2016

UPDATE 13.30: Autoritățile italiene și Crucea Roșie mobilizează mijloace spre zonele afectate de puternicul seism care a lovit centrul Italiei în noaptea de marți spre miercuri. Departamentul de Protecție civilă a semnalat într-un comunicat că au fost trimise mijloace speciale în diferite zone, printre care localitatea Amatrice.

UPDATE 12.45: Autoritățile italiene anunță un nou bilanț. Numărul morților a crescut la 38. Primarul localității Accumoli, Stefano Petrucci, a declarat că 2.500 de persoane au fost strămutate, în urma seismului, iar alte 150 sunt date dispărute. Cu toate acestea, bilanțul este provizoriu și se poate schimba în orice moment.

UPDATE 12.05: Cutremur Italia – Presa italiană susține că seismul a afost peste 100 de replici, iar 55 de ele au avut magnitudini de peste 3,0.

UPDATE 10.55: Publicația italiană La Repubblica anunță că numărul morților a ajuns la 22 și acesta va crește.

UPDATE 10.45: Printre persoanele rănite s-ar afla și doi cetățeni români, potrivit Digi24.ro, fiind vorba de un bărbat și o femeie care avea grijă de o bătrână. MAE nu a confirmat încă informația.

UPDATE 10.22: Echipele de intervenție au declarat că până acum au recuperat 21 de cadavre, iar peste 100 de persoane sunt rănite. Un localnic din Arquata del Tronto a declarat pentru un post de televiziune local că la el încă nu au ajuns echipele de intervenție. “E un dezastru. Nu avem curent, nu merg telefoanele, echipele de intervenție nu au ajuns încă aici”, a spus acesta.

Italy earthquake: Death toll rising as 'apocalyptic' 6.2 magnitude leaves towns in ruins https://t.co/Rk1VynEMTihttps://t.co/YZyT9J6p22 — The Telegraph (@Telegraph) August 24, 2016

UPDATE 10.20: Arquata este cea mai afectată localitate. Fotograful Emiliano Grillotti de la agenția italiană ANSA susține că peste tot de sub dărâmături se aud țipete și a văzut peste 15 oameni care au săpat printre dărâmături cu mâinile ca să se salveze, De asemenea, echipele de intervenție au reușit să scoată în viață de sub ruine doi copii, printre care un bebeluș de patru luni.

UPDATE 10.05: Jurnaliștii de la La Repubblica susțin că magnitudinea seismului a fost revizuită de la 6,2 la 6,0, iar acesta a avut până acum peste 55 de replici mai mari de o magnitudine de 3.0, cea mai puternică fiind de 5,4.

UPDATE ora 9.20. Publicația italiană La Repubblica anunță că numărul morților a ajuns la 14. Bilanțul nu a fost confirmat însă și de autoritățile din Italia. De asemenea, zeci de persoane sunt prinse sub dărâmături în orașele Amatrice, Accumoli și Arquata.

UPDATE ora 9.15. Facebook a activat funcția SafetyCheck, pentru ca persoanele care se află în zonele afectate de cutremur să își poată anunța familia, rudele și prietenii că sunt teferi.

UPDATE ora 8.45. La Repubblica scrie că printe cele șase persoane care au murit, doi sunt copii, din familia de patru persoane care a fost găsită sub dărâmături. 15 persoane au săpat cu mâinile pentru a scoate victimele la suprafața. „Se auzeau țipetele mamei și ale unuia dintre copii”, a povestit un martor.

UPDATE ora 8.43. Cutremur Italia – Autoritățile italiene au pus la dispoziția persoanelor care au nevoie de ajutor, două numere de teleon ale Protecției Civile: 840840 și 803555.

UPDATE ora 7.40. Bilanțul cutremurului a ajuns la șase morți. Potrivit poliției italiene, în satul Pescara del Tronto au murit două persoane. În orașul Accumoli, patru persoane, membri ai aceleiași familii, au fost găsite fără viață sub dărâmături.

Seismul s-a produs la ora locala 3:36 (4:36 ora României), în centrul Italiei, în Norcia, la o adâncime de 4 km, deși inițial a fost anunțat la 10 km, cu epicentrul în apropiere de localitatea Accumoli, din provincia Rieti, regiunea Lazio. Cutremurul a fost resimțit și în capitala Roma, unde clădirile s-au clătinat pentru 20 de secunde. Seismul a provocat pagube în orașe din trei regiuni – Umbria, Lazio și Marche.

Cutremur Italia. Un oraș distrus

Primarul orașului Amatrice, situat în nordul regiunii Lazio, vorbește despre pagube materiale severe, după cutremur. „Drumurile din şi spre oraş sunt blocate. Jumătate din oraş a dispărut. Oraşul nu mai există. În acest moment există persoane aflate sub dărâmături. Au avut loc mai multe alunecări de teren, iar un pod este pe cale să se prăbuşească”, a declarat Sergio Perozzi, potrivit BBC.

Agenţia de Protecţie Civilă a Italiei a catalogat cutremurul ca fiind ”sever”.

Cutremur Italia. Inițial, cutremurul a fost măsurat la 6,4 grade pe scara Richter și a fost urmat de mai multe replici, scrie La Repubblica. Potrivit publicației italiene, un alt seism a avut loc la aproape o oră distanță, la ora locală 4:34, cu magnitudinea 5,4.

Acesta este cel mai puternic cutremur din 2009 până acum, când un seism puternic cu magnitudinea de 6,3 grade a zguduit localitatea L’Aquila, situata la doar 50 de kilometri de Amatrice, pe 6 aprilie 2009. Acesta s-a soldat cu 302 morți și peste 1.500 de răniți.