O bătrână în vârstă de 70 de ani a înduioşat pompierii, după ce s-a oferit să ajute, aşa cum poate, echipele de salvatori.

Tragedia care a avut loc în Italia scoate la iveală altruismul oamenilor, dar şi sensibilitatea echipelor de salvatori. O bătrână de 70 de ani, care locuieşte aproape de Amatrice, a impresionat cu un apel către pompieri, făcut nu pentru a cere ajutor, ci pentru a-l oferi.

Femeia s-a hotărât să facă ce-i stă în puteri pentru a contribui la salvarea altora şi a gătit petru pompieri câteva porţii de paste.

Apelul ei a ajuns pe toate site-urile de ştiri din Italia şi a emoţionat mii de oameni.

„Pompierii! Bună ziua, ascultați-mă. Am 70 de ani și nu mai pot face foarte mult, dar pentru că sunt aproape de voi pentru ceea ce faceți acolo, am făcut niște tortellini și dacă aș putea să trimit oala pompierilor aș face-o foarte bucuroasă. Din păcate sunt în Gaggio Montano (provincia Bologna – n.red.) și nu pot veni eu personal să o aduc, dar vreau să vă spun că faceți o treabă minunată și mă emoționez când vă văd plângând când reușiți să scoateți de sub dărâmături o persoană care nu mai e în viață. Mă faceți să plâng”, a spus bătrânica, la telefon.



Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a avut loc, miercuri dimineață, la 3.36, ora locală (4.36 ora României), în centrul Italiei. Potrivit presei din Italia, 283 de persoane au murit și sute de oameni sunt prinși sub dărâmături, în timp ce peste 2.500 de oameni au rămas fără case. Printre cei decedaţi se află şi 8 români, iar alți 19 conaționali sunt dați dispăruți.

