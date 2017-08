Un cutremur cu magnitudinea 4 a zguduit luni noaptea Ischia. Cel puțin două persoane au murit și alte 39 au fost rănite, în urma seismului care s-a produs la zece kilometri adâncime și a fost urmat de 14 replici. Totodată, mai multe persoane sunt date dispărute, după ce numeroase clădiri s-au prăbușit în urma seismului.

Ambasada României în Italia pune la dispoziţie numărul de urgenţă al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României în Italia, apelabil non stop: +39 345 147 39 35 (apelabil non-stop), precum şi un număr de contact de la Protecţia Civilă – 800840840.

UPDATE 14.30: Al treilea copil a fost salvat rămas blocat sub o clădire prăbușită în urma seismului a fost salvat după aproximativ 16 ore de la producerea cutremurului. În urmă cu două ore, fratele acestuia fusese scos și el de sub dărâmături. De atunci, pompierii au lucrat fără pauză pentru ca și Ciro, în vârstă de 11 ani, să fie eliberat. Astfel, coșmarul familiei se încheie, toți membrii fiind acum eliberați. Aceștia și-au pierdut însă locuința în urma seismului.

UPDATE 12.30: Un al doilea copil a fost scos dintre dărâmături, pe insula italiană Ischia, la 14 ore de la cutremurul cu magnitudinea 4. Este vorba despre Mattias, în vârstă de șapte ani.

Acum, pompierii încearcă să-l elibereze pe fratele său, ultimul rămas captiv în locuință

UPDATE 10.00: Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat că „până la acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară din partea unor cetăţeni români afectaţi de seism”. Anterior, Ambasada României în Italia a afirmat că verifică dacă sunt români printre victime.

UPDATE 9.30: Au apărut noi fotografii cu urmările cutremurului din Ischia. În imagini se vede amploarea seismului cu magnitudinea 4, în urma căruia mai multe clădiri s-au prăbușit.

UPDATE 9.00: Autoritățile au revizuit bilanțul la 39 de răniți. Totodată, au ieșit la iveală mai multe informații despre copiii blocați sub dărâmături. Fratele lor, un bebeluș în vârstă de doar șapte luni, a fost salvat, în timp ce cei doi băieți – în vârstă de șapte ani și 11 ani – sunt blocați în continuare sub imobilul surpat. Salvatorii continuă eforturile de a ajunge la ei. Cei doi se află sub un pat, iar băiatul în vârstă de șapte ani vorbește la telefon cu salvatorii. Alerta a fost dată de mama copiilor, care este însărcinată. Tatăl copiilor, care rămăsese și el blocat sub dărâmături, a fost salvat.

UPDATE 8.00: Mai multe persoane au fost salvate de sub dărâmături în zona Casamicciola, cea mai afectată în urma cutremurului. Totodată, operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Trei copii sunt în continuare blocați sub un imobil surpat.

UPDATE 7.30: O altă femeie a fost găsită decedată sub clădirile prăbușite în urma cutremurului din Ischia. Totodată, echipele de salvare au scos mai mulți supraviețuitori de sub dărâmături.

Totodată, Ambasada României în Italia a anunțat că face demersuri pentru a verifica dacă sunt români afectați de acest seism.

Cutremurul a avut loc în timpul nopții, iar oamenii au ieșit speriați pe străzi. Mai multe locuințe s-au prăbușit, iar cel puțin șapte oameni ar fi dați dispăruți. De altfel, potrivit primelor informații, șase clădiri și o biserică s-au prăbușit. O femeie a murit lovită de molozul căzut de la o biserică.

Cea mai afectată a fost zona Casamicciola, aflată în nordul insulei. Mai multe echipaje au intervenit pentru a verifica starea clădirilor, dar și pentru a se asigura că nu se află vreo persoană sub dărâmături.

Insula Ischia este foarte populară în această perioadă, fiind plin sezon turistic.

Seismul a fost evaluat inițial la 3,6, însă ulterior magnitudinea a fost revizuită la 4. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de zece kilometri, la nord-vest de insulă.

Cutremurul a avut loc în timp ce Italia se pregătește să comemoreze joi un an de la tragedia soldată cu 299 de morți la Amatrice. În octombrie 2016 și ianuarie 2017, alte trei cutremure au devastat aceeași regiune.

Pe Insula Ischia au loc seisme frecvent. Cel mai grav a avut loc în iulie 1883. Cu o magnitudine de 5,8, el s-a soldat cu peste 2.000 de morţi, inclusiv familia filosofului Benedetto Croce, pe atunci în vârstă de 17 ani, scos în viaţă de sub dărâmături.

