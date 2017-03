Dacian Cioloș, la Bruxelles: România să îşi definească clar obiectivul de aderare la euro

Dacian Cioloș, la Bruxelles. Fostul premier a transmis că România să îşi definească clar obiectivul de aderare la euro, concomitent cu recredibilizarea politicilor fiscale și bugetare care sunt in acest moment sub atenta monitorizare a Comisiei în special din cauza riscurilor reale de depășire a deficitului bugetar peste limita de 3% dar și din cauza altor măsuri de creşteri nesustenabile a cheltuielilor publice.

Fostul premier a prezentat, într-o postare pe Facebook, concluzia întâlnirilor de la Bruxelles, unde a discutat cu membri ai Comisiei Europene.

”Am discutat cu Preşedintele Comisiei europene, Jean Claude Juncker despre cele cinci scenarii prezentate în Carta Alba privind viitorul Uniunii și am primit confirmarea că scenariul Europei cercurilor concentrice este văzut de Comisie într-un sens cât se poate de inclusiv și deschis statelor membre care îşi doresc mai multă integrare. Cu alte cuvinte, locul României în viitoarea UE va depinde de gradul de ambiţie, de credibilitate și de angajamentul pe care ni-l vom asuma ca stat membru responsabil al familiei europene”, a spus Cioloș.



El a menționat că a avut, de asemenea, o discuţie foarte bună cu comisarul Phil Hogan, responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, în cadrul căreia s-a bucurat să constate susținerea sa pentru unele aspecte cheie ale Politicii Agricole Comune care sunt de interes special pentru România precum distribuţia echitabilă a fondurilor PAC atît intre statele membre cât și în interiorul statelor membre precum și măsuri de simplificare și de sprijin pentru micii fermieri.

”O discuţie foarte utilă am avut și cu Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru zona euro și dialog social. Am convenit asupra ideii că România nu poate fi parte din grupul statelor membre de prim plan atîta timp cât rămîne in afara zonei Euro. Este nevoie ca România să îşi definească clar obiectivul de aderare la euro concomitent cu recredibilizarea politicilor fiscale și bugetare care sunt in acest moment sub atenta monitorizare a Comisiei în special din cauza riscurilor reale de depășire a deficitului bugetar peste limita de 3% dar și din cauza altor măsuri de creşteri nesustenabile a cheltuielilor publice”, a mai spus fostul premier.

El a afirmat că, împreună cu comisarul Johannes Hahn, a trecut în revistă măsurile constructive pe care România și Uniunea Europeană le-au realizat în ultimul an în relaţia cu Republica Moldova și am convenit că acestea trebuie să continue în vederea întăririi parcursului european al Republicii Moldova, în special prin dialogul si sprijinul direct fata de comunitățile locale.

”Totodată, am avut o discuţie foarte bună cu comisarul pentru acţiune climatică și energie, în cadrul careia am discutat despre necesitatea continuării proiectelor energetice care asigură interconectivitatea României cu celelalte țări europene, inclusiv cu Republica Moldova Miercuri și joi voi continua seria de întâlniri din Bruxelles cu comisarii Frans Timmermans, Elzbieta Bienkowska, Jyrki Katainen, Gunther Oettinger, precum și cu Preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani și negociatorul-șef al Comisiei pentru Brexit Michel Barnier”, a mai scris Cioloș.