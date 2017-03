Dacian Cioloș nu intră în USR: „Confirm că decizia mea este să nu fac pasul spre USR”

Dacian Cioloș nu intră în USR. Fostul premier al României a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care transmite că nu va intra în Uniunea Salvați România.

Totodată, fostul premier i-a tranmis, miercuri, liderului USR, Nicușor Dan, să nu-i mai folosească numele.

„Dragi prieteni,

mai ales, dragi prieteni membri USR,

Vreau să confirm că decizia mea este să nu fac pasul spre Uniunea Salvați România.

De altfel, este o concluzie la care am ajuns încă înainte de a apărea toate speculațiile, înainte de înființarea acelei comisii de negociere în USR, de pozițiile și de reacțiile din ultimele zile.

Este o decizie pe care am luat-o după primele discuții avute cu Nicușor Dan, pe care i-am și comunicat-o acum mai bine de o săptămână, când mi-a prezentat opinia sa clară în calitate de președinte al partidului.

Pentru că nu am explicat aceste lucruri public până acum, aș mai preciza următoarele:

– Am alături de mine colaboratori din echipa guvernamentală de anul trecut, oameni lângă care am construit politici de care România are și va avea nevoie, oameni care, am toată încrederea, mai pot face încă multe lucruri bune pentru țară. Nu s-a pus niciodată problema ca eu să negociez pentru mine o poziție sau alta în USR, așa cum reiese din unele poziții publice. Discuțiile s-au purtat în jurul unui posibil proiect comun între această echipă și USR.

– Discuțiile cu președintele USR le-am purtat întotdeauna cu deschidere, cu bunăcredință, concentrându-mă pe ceea ce putem construi împreună. Nu voi fi eu vreodată cel care să vrea să dea pe cineva la o parte, să vrea să vină la o masă deja așezată sau să culeagă roadele muncii altora.

– Nu mă consider în măsură să judec resorturile deciziilor luate în USR. Respect propunerea celor care își doresc să vin în USR și le mulțumesc pentru aceasta. Consider însă că dezbaterea nu ar trebui să fie despre o persoană, oricare ar fi ea, ci despre măsura în care USR dorește să se deschidă celor care vor să contribuie la acest proiect politic. E o decizie pe care trebuie să o ia USR.

Pentru mine este limpede că intrarea mea în partid în acest moment ar duce la dezbinare, un lucru pe care nu-l doresc. Am convingerea că, în măsura în care acțiunile noastre au la bază aceleași valori morale și dorința de a pune umărul la transformarea României în mai bine, este foarte probabil ca drumurile noastre să se reîntâlnească”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa oficială de Facebook.