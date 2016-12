După ce fostul ministru Dan Nica a lăsat-o pe Adriana Țicău fără postul de europarlametar, aceasta s-a răzbunat în fața procurorilor DNA susținând că responsabilitatea primelor contracte anchetate în Dosarul “Microsft 2” îi aparține predecesorului său.

Acesta este nimeni altul decât Dan Nica, ministru al Comunicațiilor între 2000 și iulie 2004, după care a fost urmat de Adriana Țicău, până la finele acelui an. Reamintim că foştii miniştrii Dan Nica, Alexandru Athanasiu şi Adriana Ţicău au fost puşi sub acuzare pentru abuz în serviciu, în Dosarul „Microsoft 2”, însă ultima nu a fost fost pusă sub control judiciar. Cei trei și cu alți șase șase deminitari cu rang de ministru sunt acuzați de DNA că au prejudicat statul cu aproape 67 de milioane de dolari când au încheiat mai multe contracte pentru licențe software.

A vrut o superimunitate

Dan Nica, fostul șef de comunicare al lui Adrian Năstase la alegerile din 2004, a “fugit” în parlamentul de la Strasbourg în momentul când procurorii DNA adunau, în 2014, date despre afacerea Microsoft. Mutarea i-a adus imunitate parlamentară europeană care în cele din urmă nu i-a fost utilă.

Colegii parlamentari de la Strasbourg nu s-au pronunțat pentru protejarea lui Nica, iar DNA a înțeles că a primit undă verde pentru cercetarea penală. În 2014, fostul ministru și-a anunțat candidatura pe un loc eligibil la alegerile europarlamentare și îi lua locul pe listele PSD, Adrianei Țicău. Aceasta era considerată cel mai activ parlamentar european provenit din România în legislatura 2009-2014.

Adriana Țicău este de fapt fosta protejata a lui Dan Nica, fiind lansată și susțină de liderul social-democrat din județul Galați. Mai mult, aceasta a fost și secretar în Ministerul Comunicațiilor când Nica a fost ministru.