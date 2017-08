Daniel Constantin, despre Ordonanța privind pensiile speciale. Deputatul Daniel Constantin susține că „Ordonanța privind pensiile ‘speciale’ este o rușine pentru guvernarea PSD – ALDE” și că pensiile militarilor ar urma să fie înghețate pe viață.

El spune că PSD „adâncește discrepanțele și disfuncționalitățile din sistem”, continuând ce a făcut Guvernul Cioloș prin OUG 57/2016 „care a pus generalii și chestorii ieșiți în rezervă înainte de 1 ianuarie 2016 în situația de a avea pensii mai mici decât propriii lor șoferi trecuți în rezervă după data respectivă”.

În opinia lui Daniel Constantin, PSD vrea să introducă discriminarea, tăind doar militarilor în rezervă dreptul legal la creșterea pensiei, întrucât alinierea pensiilor la militari se face doar cu un procent din creșterea veniturilor personalului activ.

„Pensiile militarilor urmează să fie practic ‘înghețate pe viață’ și să își piardă puterea de cumpărare gradual, an de an, urmând a intra sub nivelul pensiilor contributive, care vor continua să fie indexate an de an cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu”, opinează Daniel Constantin.