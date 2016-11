De 1 decembrie, începe Târgul de Crăciun în București

Primarul General, Gabriela Firea, va da startul Sărbătorilor de Iarnă, joi, 1 decembrie, din Piața Constituției din Capitală, de unde se va aprinde și iluminatul festiv de sărbători. De 1 decembrie, începe și Târgul de Crăciun în București



Târgul de Crăciun, în Piața Constituției, începe pe 1 decembrie

Devenit deja o tradiție a Capitalei, Târgul de Crăciun deschide oficial sezonul Sărbătorilor de Iarnă din Capitală. Organizat în acest an în Piața Constituției, Târgul de Crăciun îi întâmpină pe vizitatori cu o serie de atracții care celebrează Crăciunul autentic românesc: Spectacole artistice, Casa lui Moș Crăciun, patinoar, carusel, personaje de poveste, bucate tradiționale și daruri de sărbători.

Târgul de Crăciun București are loc în perioada 1 — 30 decembrie 2016 și poate fi vizitat zilnic, în intervalul orar 10:00 —22:00.

Peste 100 de căsuțe

Cele peste 100 de căsuțe ale Târgului de Crăciun vor aduce în stradă bucătăria autohtonă, obiecte artizanale și decorațiuni de Crăciun. În acest an, căsuțele au fost grupate pe categorii, precum: Handmade, Colțul de decorațiuni, Fabricat în România, Zona culinară sau Dulce de Crăciun. Vor putea fi achiziționate sculpturi în lemn și os, țesături, împletituri din fibre vegetale, instrumente muzicale, icoane, păpuși, măști tradiționale, coșuri din lemn, vitralii, icoane pe sticlă, globuri pictate manual, ghirlande, clopoței, ceramică de Horezu, produse ecologice din lavandă și trandafiri, articole din piele, costume populare, ii, cămăși, pălării, basmale, magiun, dulcețuri, prăjituri de casă, cozonaci, ciocolată de casă, turtă dulce, înghețată la butoi, salam de biscuiți, covrigei, plăcinte, scovergi, poale-n brâu, alivenci moldovenești, sarmale maramureșene, țuică, palincă, vin fiert și multe altele.

Casa lui Moș Crăciun

Casa lui Moș Crăciun va fi deschisă în perioada 1 — 24 decembrie, în intervalul orar 11:00 – 13:00 și 17:00 —22:00 și reprezintă una dintre surprizele pregătite îndelung și așteptate cu nerăbdare de cei mici. Aici, într-un decor magic, toți copiii se vor întâlni cu Moș Crăciun și spiridușii săi. De asemenea, cei mici pot face cunoștință cu Pachețica, Prăjiturică, Spiridușul Poștaș, Meșterul de jucării și cu Povestitorul, ajutoarele de nădejde ale Moșului, care, prin joacă, află dorințele copiilor. Tot în acest spațiu se află și cutia poștală unde copiii își pot lăsa scrisorile cu dorințele lor. Moș Crăciun poposește în târg în perioada 10 – 24 decembrie, în intervalul orar 11:00 – 13:00 și 17:00 – 22:00 și îi așteaptă cu nerăbdare pe copii, care îi pot spune o poezie și îl pot cunoaște mai bine.

Carusel, patinoar și trenuleț

Tot în perioada 1 — 30 decembrie, între orele 10:00 — 22:00, părinții sunt așteptați cu cei mici pentru a se bucura de un carusel de poveste, patinoar în aer liber și trenuleț, toate cu intrare liberă.

Campania umanitară

Campania ‘Dăruiește, fii mai bun! Și tu poți fi Moș Crăciun!’ continuă și în acest an. Vizitatorii pot dona jucării și cărți, care vor ajunge la copiii nevoiași, în speranța că sărbătorile acestora vor deveni mai frumoase.

Spectacole

Pe parcursul evenimentului vor avea loc spectacole susținute de ansambluri de datini și obiceiuri din diferite zone ale țării, grupuri de copii, grupuri de colindători, cântăreți de muzică populară, artiști consacrați, trupe cunoscute și coruri celebre. Dinu Iancu Sălăjanu, Maria Dragomiroiu, Ovidiu Komornik, Cornelia și Lupu Rednic, Nicolae Voiculeț, Ducu Bertzi, Elena Gheorghe, Bosquito, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Bere Gratis, El Negro, Pasărea Rock și Mircea Baniciu, Simona Nae, Paula Seling, Marcel Pavel, Camioane în mulțime, Pact, Proconsul, Jazzapella, Ducu Bertzi, Gospel Moods, Nicu Alifantis, Vița de Vie, Iris și Ștefan Hruscă sunt doar câteva nume care vor urca pe scenă din Piața Constituției.

Târgul oficial de Crăciun al Capitalei este organizat anual de Primăria Municipiului București și se înscrie, încă de la prima ediție, în rețeaua internațională a celor mai importante târguri de Crăciun din Europa – ‘Christmas Markets’. Acesta este locul de unde se aprind, în fiecare an, luminile de sărbătoare ale orașului, ce se întind pe un traseu de aproximativ 23 de kilometri. Decorul de poveste este completat în fiecare an de prezența unui brad deosebit care va măsura anul acesta 25 m și va fi decorat cu mii de luminițe.

Târg și petreceri stradale în Centrul Vechi



În decembrie, puteți experimenta preparate de sezon din bucătăria locală și internațională a barurilor și restaurantelor din Centrul Istoric, care-și vor întâmpina oaspeții cu mâncăruri și băuturi calde, completând atmosfera de sărbătoare din București.

Piața Universității

Începând cu 1 decembrie, esplanada cu statui din Piața Universității va fi animată de momente specifice sărbătorilor de iarnă și de multe surprize menite să însuflețească kilometrul 0 al Capitalei. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați să se bucure de sărbători alături de cei dragi într-un cadru de poveste, în jurul unui brad înalt de 14 metri, plin de culoare și să savureze un pahar cu vin fiert și preparate delicioase.

Atheneum Christmas Fairy, în Piața George Enescu

În data de 17 decembrie, în Piața George Enescu, zona Ateneului Roman, bucureștenii sunt așteptați la Târgul Atheneum Christmas Fairy. La eveniment vor putea fi achiziționate produse gastronomice, bijuterii hand-made, lucrări ale unor artiști plastici sau articole vestimentare ale unor designeri români. Atmosfera va fi completată de muzică live, muzică de fanfară, colinde dar și de un brad iluminat roz, realizat împreună cu fundația Renașterea, dedicat femeilor din România cu mesajul ‘Aveți grijă de Sănătate’. Evenimentul este deschis publicului în data de 17 decembrie, între orele 12.00-22.00.

Crăciunul copiilor, în Parcul Kiseleff

Teatrul Ion Creangă organizează timp de cinci zile, între 16 și 20 decembrie, în Parcul Kiseleff, evenimentul ‘Crăciunul Copiilor’. Ajuns la cea de-a II-a ediție, evenimentul reunește spectacole de teatru, concerte de colinde și ateliere de creativitate dedicate copiilor de toate vârstele. Nu vor lipsi din program nici atelierele de muzică și teatru de umbre sau sesiunile de meșterit decorațiuni. Intrarea este liberă.

Festivalul Fulgilor de Nea 2016, în Parcul Tineretului

Festivalul Fulgilor de Nea se desfășoară în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Șincai, în perioada 5-9 decembrie, între orele 10:00 — 19:00. Destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, ‘Festivalul Fulgilor de Nea’ vă așteaptă cu ateliere de creație și ateliere experimentale, spectacole de teatru interactiv și multe alte surprize!