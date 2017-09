Constantin Manea este polițistul local care l-a salvat, alături de un coleg de la Transporturi Feroviare, pe bătrânul invalid rămas captiv între șinele de cale ferată, în Gara Buzău. El spune că nimeni nu putea rămâne indiferent la imaginea unui om cu picioarele tăiate, într-un real pericol și care se chinuia să ajungă pe peron cărând după el două sacoșe cât el de mari.

Omul legii spune că se afla la serviciu alături de un polițist de la Transporturi Feroviare, când a observat cum un bătrân fără picioare de la genunchi în jos se chinuia să ajungă pe peron.

Imaginea terifiantă cu un om invalid care târa două sacoșe cât el de mari, dar și riscul ca în orice moment un tren să ajungă în zonă i-au determinat pe cei doi polițiști să sară în sprijinul bătrânului.

”Era în jur de 16. 30, patrulam prin Gara Buzău, alături de colegul de la Poliția TF, când am observat un bătrân cu picioarele amputate de la genunchi în jos și care încerca să traverseze de la linia 2 la linia 1 și să ajungă pe peron. Venise cu trenul de undeva de prin Slobozia, pe unde locuiește, deși el ar fi de fel de la Brăila. Văzând pericolul în care se află, pentru că era un pericol imens de a fi surprins de tren, am mers la el, am încercat să-l ridicăm pentru a-l aduce pe peron mai repede. Inițial, nu a acceptat ajutorul, însă am pus mâna pe el și l-am ridicat, având picioarele tăiate reușea să se miște foarte încet. Cu greu a acceptat ajutorul, după care ne-a mulțumit”, povestește Constantin Manea.